Yaz Tatilinde Story Atarken Arkaya Koymalık Parçalar

Tamam, tatildesin. Güneş üstünde, deniz önünde, saçlar rüzgarda... Ve tabii ki Instagram story'de güneşe karşı pozlar, slow-motion dalga videoları, sabah beach'e yürüyüşler... Ama! O story’lerin hakkını verecek müzik olmadan olmaz. Çünkü ne dedik? Story'nin %40'ı görüntü ise, %60'ı arkaya koyduğun müzik. İşte her story'yi film sahnesine çevirecek o mükemmel parçalar...