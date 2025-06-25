Yaz Tatilinde Story Atarken Arkaya Koymalık Parçalar
Tamam, tatildesin. Güneş üstünde, deniz önünde, saçlar rüzgarda... Ve tabii ki Instagram story'de güneşe karşı pozlar, slow-motion dalga videoları, sabah beach'e yürüyüşler... Ama! O story’lerin hakkını verecek müzik olmadan olmaz. Çünkü ne dedik? Story'nin %40'ı görüntü ise, %60'ı arkaya koyduğun müzik. İşte her story'yi film sahnesine çevirecek o mükemmel parçalar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. SZA – Good Days
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tarkan – Kuzu Kuzu
3. Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz
4. Teoman – Papatya
5. Gripin – Durma Yağmur Durma
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Madonna – La Isla Bonita
7. Benson Boone – Beautiful Things
8. Sefo – Bonita
9. Tyla – Water
10. Uzi – Arasan Da
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hadise – Feryat
12. Ariana Grande – We Can’t Be Friends
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın