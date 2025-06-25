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Yaz Tatilinde Story Atarken Arkaya Koymalık Parçalar

etiket Yaz Tatilinde Story Atarken Arkaya Koymalık Parçalar

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 23:36

Tamam, tatildesin. Güneş üstünde, deniz önünde, saçlar rüzgarda... Ve tabii ki Instagram story'de güneşe karşı pozlar, slow-motion dalga videoları, sabah beach'e yürüyüşler... Ama! O story’lerin hakkını verecek müzik olmadan olmaz. Çünkü ne dedik? Story'nin %40'ı görüntü ise, %60'ı arkaya koyduğun müzik. İşte her story'yi film sahnesine çevirecek o mükemmel parçalar...

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1. SZA – Good Days

2. Tarkan – Kuzu Kuzu

3. Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz

4. Teoman – Papatya

5. Gripin – Durma Yağmur Durma

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6. Madonna – La Isla Bonita

7. Benson Boone – Beautiful Things

8. Sefo – Bonita

9. Tyla – Water

10. Uzi – Arasan Da

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11. Hadise – Feryat

12. Ariana Grande – We Can’t Be Friends

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sabrina
sabrina
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