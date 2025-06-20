Yaz Kapıya Dayanmışken Diyetini Bozmayacak 14 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

Yaz kapıya dayandı, deniz sezonu açılıyor, tatil planları yapılıyor. Ama bir yandan da diyetini bozmak istemeyenlerdensen, atıştırmalık konusunda dikkatli olmak şart. Çünkü ne aç kalmak ne de kendini tutamayıp fazlasını yemek…

İşte tam bu noktada devreye giren, hem sağlıklı hem lezzetli, hem de pratik tariflerimiz var. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlanıyorlar, yani dışları çıtır çıtır, içleri ise yumuşacık kalıyor. Yaz boyunca kendini şımartırken formunu da korumak isteyenler için 14 harika atıştırmalık bir arada!