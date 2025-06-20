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Yaz Kapıya Dayanmışken Diyetini Bozmayacak 14 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

etiket Yaz Kapıya Dayanmışken Diyetini Bozmayacak 14 Sağlıklı Atıştırmalık Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.06.2025 - 19:05

Yaz kapıya dayandı, deniz sezonu açılıyor, tatil planları yapılıyor. Ama bir yandan da diyetini bozmak istemeyenlerdensen, atıştırmalık konusunda dikkatli olmak şart. Çünkü ne aç kalmak ne de kendini tutamayıp fazlasını yemek… 

İşte tam bu noktada devreye giren, hem sağlıklı hem lezzetli, hem de pratik tariflerimiz var. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlanıyorlar, yani dışları çıtır çıtır, içleri ise yumuşacık kalıyor. Yaz boyunca kendini şımartırken formunu da korumak isteyenler için 14 harika atıştırmalık bir arada!

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1. Yaban Mersinli Yoğurt Tostu ve Çıtır Baharatlı Nohut

1. Yaban Mersinli Yoğurt Tostu ve Çıtır Baharatlı Nohut

Yaban Mersinli Yoğurt Tostu

Tatlı tost? Evet! Krema gibi yoğurt dolgusu ve meyvelerle kahvaltıdan tatlı krizine kadar kurtarıcı.

Malzemeler:

  • 1 dilim tam buğday tost ekmeği

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • 1/4 su bardağı taze yaban mersini

  • Üzeri için pudra şekeri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Ekmek diliminin ortasına kaşıkla bir çukur aç.

  • Yoğurt, bal ve vanilyayı karıştırıp bu boşluğa dök.

  • Üzerine yaban mersini serpiştir.

  • Büyük haznede 170°C’de 8–10 dakika pişir.

  • Üzerine hafif pudra şekeri serpip afiyetle ye!

Çıtır Baharatlı Nohut

Dizi izlerken cips yerine geçen, protein bombası bir atıştırmalık. Az yağ, çok kıtır!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (kurulanmış)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı toz sarımsak

  • 1/2 çay kaşığı paprika

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • Tuz (isteğe göre)

Yapılışı:

  • Nohutları kâğıt havluyla iyice kurula.

  • Baharatlar ve yağla güzelce harmanla.

  • Küçük haznede 180°C’de 12–15 dakika pişir.

  • Arada sallayarak eşit çıtırlık sağla. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı Rapid Air Plus sayesinde her tanesi altın gibi olur!

2. Mini Cheesecake

2. Mini Cheesecake

Tatlıdan vazgeçemeyen ama yaz fitliğinden de geri kalmak istemeyenlere minik bir mucize: şekersiz, unsuz mini cheesecake. 

Malzemeler (4–5 mini kalıp için):

Taban için:

  • 1 su bardağı yulaf (inceltilmiş)

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

Kreması için:

  • 200 g labne

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • 1 yumurta (isteğe bağlı, pişirme dayanıklılığı için)

Yapılışı:

  • Taban için yulafı rondodan geçir, bal ve yağı ekle.

  • Karışımı muffin kalıplarına bastırarak yerleştir.

  • Krema malzemelerini çırp ve tabanların üzerine dök.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştir, 160°C'de 12–15 dakika pişir.

  • Soğutup buzdolabında dinlendirdikten sonra afiyetle ye!

3. Yulaf Ezmeli - Kuru Üzümlü Tahinli Kurabiye

3. Yulaf Ezmeli - Kuru Üzümlü Tahinli Kurabiye

Klasik kurabiyeye selam çakıyoruz ama bu sefer tahinli, kuru üzümlü ve vicdan azabı içermeyen bir versiyonla.

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Yarım çay bardağı kuru üzüm

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştır, kıvam alana kadar yoğur.

  • Ceviz büyüklüğünde toplar yap, bastırarak düzleştir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yağlı kâğıt serip kurabiyeleri diz.

  • 180°C’de 10–12 dakika pişir.

  • Çıtır kenarlı, yumuşak içli kurabiyeler hazır!

4. Turşu Cipsleri

4. Turşu Cipsleri

Film izlerken elin hep cipse gidiyorsa ama kalorisiyle arana mesafe koymak istiyorsan, işte seni mutlu edecek bir çözüm: Philips Çift Hazneli Airfryer’da turşu cipsleri! Cidden bağımlılık yapıyor.

Malzemeler:

  • 8–10 adet dilimlenmiş salatalık turşusu

  • 1 yumurta (çırpılmış)

  • 2 yemek kaşığı mısır unu veya galeta unu

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Karabiber

Yapılışı:

  • Turşu dilimlerini havluyla kurula ki çıtırlaşsın.

  • Önce yumurtaya, sonra mısır unu karışımına bulayıp küçük hazneye diz.

  • 200°C’de 8–10 dakika pişir, yarı sürede ters çevir.

  • Yoğurtlu dip sosla birleşince efsane bir atıştırmalık olur!

5. Brokoli-Çeddarlı Quesadilla

5. Brokoli-Çeddarlı Quesadilla

Dışı çıtır, içi bol peynirli bir quesadilla düşün. Ama içinde brokoliyle gelen sağlıklı bir sürpriz var.

Malzemeler:

  • 2 tam buğday tortilla

  • Yarım su bardağı haşlanmış brokoli (küçük doğranmış)

  • Yarım su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

  • 1 yemek kaşığı labne veya yoğurt (opsiyonel)

  • Baharat: Karabiber, pul biber

Yapılışı:

  • Bir tortilla üzerine peynir, brokoli ve baharatları yay.

  • Üstüne ikinci tortillayı kapat.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine sığacak şekilde ikiye veya dörde böl.

  • 200°C’de 8–10 dakika pişir, dışı çıtır çıtır olsun.

  • Üzerine yoğurtla hazırlanmış dip sosla servis et!

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6. Muzlu Yaban Mersinli Proteinli Kekler ve Domates ve Zeytinli Pizza

6. Muzlu Yaban Mersinli Proteinli Kekler ve Domates ve Zeytinli Pizza

 Muzlu Yaban Mersinli Proteinli Kekler

Tatlı ama suçluluk duymadan! Her lokması protein dolu, meyveli ve pamuk gibi yumuşak.

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz (ezilmiş)

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı süt (badem sütü de olur)

  • 1/3 su bardağı bal

  • 1 su bardağı yulaf unu

  • 1/2 su bardağı vanilyalı protein tozu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 su bardağı yaban mersini

Yapılışı:

  • Muz, yumurta, süt ve balı bir kapta çırp.

  • Yulaf unu, protein tozu, kabartma tozu ve tarçını ekle, karıştır.

  • En son yaban mersinlerini spatulayla yedir.

  • Karışımı muffin kalıplarına döküp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştir.

  • 170°C’de 12–15 dakika pişir. Kürdan temiz çıkarsa hazır demektir!

Domates ve Zeytinli Pizza

Pizza gibi ve 10 dakikada hazır!

Malzemeler:

  • 1 adet tam buğday lavaş (yuvarlak kesilmiş)

  • 2 yemek kaşığı domates sosu

  • 4-5 dilim cherry domates

  • 1 yemek kaşığı siyah zeytin (doğranmış)

  • Rendelenmiş mozzarella veya kaşar

  • Kekik, fesleğen

Yapılışı:

  • Lavaşların üzerine domates sosunu sür.

  • Üzerine peynir, domates dilimleri ve zeytinleri yerleştir.

  • Baharatla tatlandır.

  • Küçük haznede 180°C’de 5–6 dakika pişir, peynir eriyip kenarları çıtır olduğunda pişmiştir.

Aynı anda hem tatlı hem tuzlu atıştırmalıkların hazır!

7. Mini Patatesler

7. Mini Patatesler

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde dışı çıtır, içi pamuk gibi! Kızartma havası ama %90 daha az yağ.

Malzemeler:

  • 8–10 adet baby patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • Taze biberiye veya kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıka ama kabuklarını soymadan bırak.

  • Ortadan ikiye kes, baharat ve zeytinyağıyla harmanla.

  • Büyük haznede 200°C’de 18–20 dk pişir.

  • Servisten sonra üzerine limon suyu gezdir, şahane gider.

8. Jalapeno Poppers

8. Jalapeno Poppers

Krem peynirle doldurulmuş bu acı biber bombaları!

Malzemeler:

  • 6–8 adet taze jalapeno biberi

  • 100 g krem peynir (labne de olur)

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

  • 1 yumurta

  • Galeta unu veya panko

  • Baharat: Tuz, karabiber, toz sarımsak

Yapılışı:

  • Jalapenoları ortadan ikiye kes, çekirdeklerini çıkar.

  • İçlerine krem peynir ve kaşar karışımını doldur.

  • Dışı için önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine diz.

  • 200°C’de 10–12 dakika pişir.

Acı, çıtır, eriyen peynir… Daha ne olsun?

9. Yüksek Proteinli Enerji Barları ve Limonlu Yaban Mersinli Granola

9. Yüksek Proteinli Enerji Barları ve Limonlu Yaban Mersinli Granola

Spordan sonra mı, uzun toplantı arası mı? Elinin altında bu barlar varsa enerji hep seninle! Doğal tatlı, yüksek protein, bol lif... Her lokması dopdolu!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 su bardağı fıstık ezmesi

  • 1/3 su bardağı bal

  • 1/2 su bardağı vanilyalı protein tozu

  • 1/4 su bardağı damla çikolata (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı keten tohumu veya chia tohumu

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yoğurarak karıştır. Gerekirse biraz sütle kıvamı ayarla.

  • Karışımı yağlı kağıt serili büyük hazneye bastırarak yay.

  • 170°C’de 12–15 dakika pişir, soğuyunca dilimle.

  • Buzdolabında sakla, hazır enerji kaynağın olsun!

Limon-Yaban Mersinli Granola

Ekşimsi taze limon, tatlı yaban mersini ve çıtır yulaf… 

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

  • 1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (veya zeytinyağı)

  • 2 yemek kaşığı kuru yaban mersini

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Yulaf, limon kabuğu, yağ ve balı karıştır. Son olarak yaban mersini ekle.

  • Küçük hazneye dök, spatulayla bastır.

  • 160°C’de 8–10 dk pişir. Soğuyunca çıtırlığı artar.

  • Yoğurt, süt veya sade atıştırmalık olarak tüket!

10. Çilekli Kekler ve Hurmalı Cevizli Ekmek

10. Çilekli Kekler ve Hurmalı Cevizli Ekmek

Tam Buğdaylı Çilekli Kekler

Kek deyince vicdanın sızlamasın!

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta

  • 1/3 su bardağı süt

  • 1/4 su bardağı bal veya hurma özü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3/4 su bardağı tam buğday unu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 su bardağı doğranmış taze çilek

Yapılışı:

  • Yumurta, süt, bal ve yağı çırp.

  • Un, kabartma tozu ve tarçını ekle.

  • Son olarak çilekleri karışıma yedir.

  • Karışımı küçük kalıplara dök, büyük hazneye yerleştir.

  • 165°C’de 10–12 dakika pişir. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Rapid Air Plus teknolojisiyle hem içi yumuşak hem dışı tam kıvamında!

Hurmalı Cevizli Ekmek

Şekersiz ama tatlı, lifli ama yumuşak, sabah kahvesine ya da akşam çayına birebir.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı çekirdeksiz hurma (sıcak suda 5 dk bekletilmiş)

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1,5 su bardağı tam buğday unu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1/3 su bardağı ceviz (iri doğranmış)

Yapılışı:

  • Hurmaları ezerek püre haline getir.

  • Yumurta, süt, yağ ve hurma püresini karıştır.

  • Un, karbonat ve tarçını ekle. Son olarak cevizi kat.

  • Karışımı baton kek kalıbına dök, küçük hazneye yerleştir.

  • 170°C’de yaklaşık 20 dakika pişir. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın çift haznede eş zamanlı pişirme özelliğiyle sıcak servis garantisi!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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