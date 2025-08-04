Yaz Gelince Evde Yapmanız Gereken 10 Değişiklik

Yazın buzdolapları sürekli açılır ve kapanır. Hatta bazen karşısında durup ne yiyip içeceğimize bile karar veremeyiz. O yüzden dolabın bir rafını yaz meyveleri için ayır, bir rafını da soğuk su şişeleri için. Küçük değişiklikler gibi duruyor ama hayatı epey kolaylaştırıyor. Zaten bunun için buradayız!