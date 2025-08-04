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Yaz Gelince Evde Yapmanız Gereken 10 Değişiklik

etiket Yaz Gelince Evde Yapmanız Gereken 10 Değişiklik

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 10:11

Havalar ısındıysa evin de bizim gibi mevsime ayak uydurması şart. Kalın örtüler, havasız kalmış küçük odalar ve yer değiştirilmeyi bekleyen tabak-çanaklar bile ayak uydurmalı. Bu yüzden küçük ama etkili değişikliklerle evinin yaz ferahlığında olmasını istedik ve birkaç öneri ile geldik! 👇

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1. Kalın perdeleri daha havadar ve ferah perdelerle değiştirebilirsin.

Kışın çok işe yarayan o ağır ve kadife perdeler kışta kalmalı bizce. Bu perdeler yazın evi boğar. Onların yerine açık renkli ve ince tüller kullanabilirsin. Hem eve doğal ışık girer hem de ev olduğundan geniş görünür. Gün ışığı ruh halini de düzeltir!

2. Halılar yerine minik bir kilim sermeye ne dersin?

Yazın yere çıplak ayak basmanın rahatlığı başka. Kalın halıları kaldırıp yalnızca ihtiyaç duyulan köşelere ince kilimler ser. Özellikle mutfak ve antrede halısız alanlar temizlik açısından da çok rahatlatır. Hatta bir kilim bile serebilirsin.

3. Koyu renkli nevresimleri kaldırıp yerine açık renkli nevresimlerle yazın gelişini daha da belli edebilirsin.

3. Koyu renkli nevresimleri kaldırıp yerine açık renkli nevresimlerle yazın gelişini daha da belli edebilirsin.

Koyu renk ve kalın kumaşlı nevresimleri rafa kaldır. Onlar kışın işe yarar ama yazın pek de işlevsel olmazlar. Yerine pamuklu, açık tonlu ve nefes alan kumaşlar gelsin. Dilersen yaza özel çiçekli ve çizgili desenlerle odaya minik bir enerji de katabilirsin!

4. Portakal, tarçın ve odunsu kokular ağır değil mi ya... Daha ferah kokulara yönelelim mi?

Vanilya ve tarçın gibi sıcak kokular yerine limon, lavanta ve okaliptüs gibi ferahlatıcı notalara geçebilirsin. Sprey ya da çubuk difüzör kullanabilirsin. Hatta birkaç damla uçucu yağı sprey şişesine koyup suyla karıştırmak bile yeterli. Dilersen cildi tahriş etmemesi şartıyla uçucu yağlardan birkaç damla yatağına damlat. Sonra farkı gör.

5. Buzdolabı da bu değişikliklerden nasibini almalı. Nasıl mı? 👇

5. Buzdolabı da bu değişikliklerden nasibini almalı. Nasıl mı? 👇

Yazın buzdolapları sürekli açılır ve kapanır. Hatta bazen karşısında durup ne yiyip içeceğimize bile karar veremeyiz. O yüzden dolabın bir rafını yaz meyveleri için ayır, bir rafını da soğuk su şişeleri için. Küçük değişiklikler gibi duruyor ama hayatı epey kolaylaştırıyor. Zaten bunun için buradayız!

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6. Varsa balkonunu, yoksa pencerelerinin önünü biraz canlandırabilirsin.

6. Varsa balkonunu, yoksa pencerelerinin önünü biraz canlandırabilirsin.

Aslında bu maddeyi en başa ekleyecektik ama balkonu olmayan evlerin olabileceği aklımıza geldi. Önce balkonunu bir güzel temizle. Minik bir masa ve sandalye koy. Ardından akşamları yaz serinliğinde karpuz-kavun ikilisini afiyetle ye! Eğer balkonun yoksa pencerenin önüne bir koltuk ya da sandalye çekip aynı havayı yakalayabilirsin.

7. Klima ve vantilatör temizliğini unutmamak gerek.

Yaz boyunca maruz kalacağın havanın temiz olmasını istemiyorsan elbette vantilatör ve klimana hiç dokunma... Elbette bu havanın temiz olmasını istersin. Şaka yaptık!

Klimanın filtrelerini ve vantilatörün pervanelerini nemli bir bezle düzenli bir şekilde sil. Bunu sık sık yaparsan evin havasını değiştirmiş olacaksın.

8. Ayakkabılığı ve ceket askılarını hafiflet muhakkak.

8. Ayakkabılığı ve ceket askılarını hafiflet muhakkak.

Askıda halen kabanın mı duruyor? Ya da botların halen ayakkabılıkta mı? Öyleyse onlarla bir süre vedalaşma vaktin geldi. Bez çanta, şapka ve terliklerin sahneye çıkma vakti!

9. İnce kabuklu meyveleri dondurucuda saklayabilir ve soğuk atıştırmalıklar hazırlayabilirsin. Hatta...

9. İnce kabuklu meyveleri dondurucuda saklayabilir ve soğuk atıştırmalıklar hazırlayabilirsin. Hatta...

Karpuz gibi sulu meyveler hariç dilediğin meyveyi buzdolabı poşetine koyup hava almaması şartıyla saklayabilirsin. Soğuk atıştırmalık olarak tüketebilirsin. Hatta dedik ya, sana lezzetli bir tarifimiz olacak!

Hazır üzüm mevsimi gelmişken üzümleri yıkayıp ayıkladıktan sonra bir kaba koy. Üstüne limon suyu ve tuz dök. Ardından buzluğa at. Sıcak yaz günlerinde yedikçe bizi hatırla ve bu iyiliğimizi unutma! 😉

10. Yaz renklerini evine kırlent kılıfları ile taşı!

10. Yaz renklerini evine kırlent kılıfları ile taşı!

Küçük eşyalarla mevsimsel atmosfer yaratmak çok kolay. Kışın kullandığın koyu renkli kırlent kılıflarını kaldır, yerine beyaz, mavi, sarı gibi yazı çağrıştıran tonları getir. Aynı şey mutfak havlusu ya da masa örtüsü için de geçerli.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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