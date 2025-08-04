Yaz Gelince Evde Yapmanız Gereken 10 Değişiklik
Havalar ısındıysa evin de bizim gibi mevsime ayak uydurması şart. Kalın örtüler, havasız kalmış küçük odalar ve yer değiştirilmeyi bekleyen tabak-çanaklar bile ayak uydurmalı. Bu yüzden küçük ama etkili değişikliklerle evinin yaz ferahlığında olmasını istedik ve birkaç öneri ile geldik! 👇
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1. Kalın perdeleri daha havadar ve ferah perdelerle değiştirebilirsin.
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2. Halılar yerine minik bir kilim sermeye ne dersin?
3. Koyu renkli nevresimleri kaldırıp yerine açık renkli nevresimlerle yazın gelişini daha da belli edebilirsin.
4. Portakal, tarçın ve odunsu kokular ağır değil mi ya... Daha ferah kokulara yönelelim mi?
5. Buzdolabı da bu değişikliklerden nasibini almalı. Nasıl mı? 👇
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6. Varsa balkonunu, yoksa pencerelerinin önünü biraz canlandırabilirsin.
7. Klima ve vantilatör temizliğini unutmamak gerek.
8. Ayakkabılığı ve ceket askılarını hafiflet muhakkak.
9. İnce kabuklu meyveleri dondurucuda saklayabilir ve soğuk atıştırmalıklar hazırlayabilirsin. Hatta...
10. Yaz renklerini evine kırlent kılıfları ile taşı!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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