Yaz Demek Yolculuk Demek: En İyi Yol Şarkıları
Yazın tadı yolculuk listeleriyle ikiye üçe katlanıyor! En güzel yol şarkılarını bir araya getirsek, güzel bir liste yapsak bizimkiler dinlemez mi dedik ve yaptık! En güzel yol şarkılarını sizler için derledik!
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1. Mor ve Ötesi - Güneye Giderken
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2. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli
3. Adamlar - Orda Ortada
4. Duman - Sor Bana Pişman Mıyım
5. Son Feci Bisiklet - Pazar ve Ertesi
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6. Yüksek Sadakat - Seninle
7. Gökçe Kılınçer - Güneşin Kızkardeşi
8. Candan Erçetin - Umrumda Değil
9. Sertab Erener - Söz
10. Mirkelam - Elma Değil Ayva
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11. MFÖ - Olduramadım
12. Yaşar - Acıtmıyor Sevdan
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