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Yaz Demek Yolculuk Demek: En İyi Yol Şarkıları

etiket Yaz Demek Yolculuk Demek: En İyi Yol Şarkıları

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 21:28

Yazın tadı yolculuk listeleriyle ikiye üçe katlanıyor! En güzel yol şarkılarını bir araya getirsek, güzel bir liste yapsak bizimkiler dinlemez mi dedik ve yaptık! En güzel yol şarkılarını sizler için derledik!

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1. Mor ve Ötesi - Güneye Giderken

2. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli

3. Adamlar - Orda Ortada

4. Duman - Sor Bana Pişman Mıyım

5. Son Feci Bisiklet - Pazar ve Ertesi

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6. Yüksek Sadakat - Seninle

7. Gökçe Kılınçer - Güneşin Kızkardeşi

8. Candan Erçetin - Umrumda Değil

9. Sertab Erener - Söz

10. Mirkelam - Elma Değil Ayva

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11. MFÖ - Olduramadım

12. Yaşar - Acıtmıyor Sevdan

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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