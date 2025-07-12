Yaz Boyunca Yanından Ayırmak İstemeyeceğin Yüksek Koruma Sağlayan 10 Güneş Kremi

Yüze sürmek için kullanabileceğin güneş kremi ultra hafif. Yağsız formülü ile yüzün için ideal güneş kremlerinden biri. Airlicium Teknolojisi ile mat ve pürüzsüz bir bitiş sunuyor. Makyaj altında kullanabileceğin için kullanışlı bir güneş kremi. Günlük kullanabileceğin yüz güneş kremi, hava kadar hafif!

La Roche Posay Anthelios UV Air SPF50+ Yüz Güneş Kremi