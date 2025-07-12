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Yaz Boyunca Yanından Ayırmak İstemeyeceğin Yüksek Koruma Sağlayan 10 Güneş Kremi

etiket Yaz Boyunca Yanından Ayırmak İstemeyeceğin Yüksek Koruma Sağlayan 10 Güneş Kremi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 15:01

Yazın gelmesiyle güneş kremi kullanımı artıyor. Uzmanlar kışın da güneş kremi kullanılması gerektiğini söylese de yaz oldu mu güneş kremini doğal olarak daha çok kullanıyoruz. Güneşe çıkmadan önce sürdüğümüz güneş kremlerini yüksek korumalar arasından seçmemiz gerek. Hangi güneş kremini seçmeliyim diye düşünenler için içeriğimiz yol gösterici olacak!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Renksiz Güneş Kremi

1. Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Renksiz Güneş Kremi

Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bir güneş kremi arıyorsan bu ürüne bakabilirsin. Bu krem, renksiz güneş kremlerinden. Yüksek koruyucu etkisi var. Hassas cildi olanlar dahil herkes kullanabiliyor. Güneş kremi aynı zamanda mükemmel bir makyaj bazı. Bioderma güneş kremi, güneş ışınlarına karşı yüksek koruması ile hep yanında!

Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Renksiz Güneş Kremi

2. Barulab GreenTea Hydro Calming Sun Cream

2. Barulab GreenTea Hydro Calming Sun Cream

UVA ve UVB ışınlarına karşı cildi koruyan güneş kremi su bazlı formülüyle kolayca emiliyor. Cildi nemli tutma özelliğiyle beğenilen güneş kremlerinden biri. Tüm cilt tipleri bu kremi kullanabiliyor. Yeşil çay özlerini içeren güneş kreminin yüksek koruması var. Ciltte beyaz döküntü bırakmaması en büyük artılarından.

Barulab GreenTea Hydro Calming Sun Cream

3. La Roche Posay Anthelios UV Air SPF50+ Yüz Güneş Kremi

3. La Roche Posay Anthelios UV Air SPF50+ Yüz Güneş Kremi

Yüze sürmek için kullanabileceğin güneş kremi ultra hafif. Yağsız formülü ile yüzün için ideal güneş kremlerinden biri. Airlicium Teknolojisi ile mat ve pürüzsüz bir bitiş sunuyor. Makyaj altında kullanabileceğin için kullanışlı bir güneş kremi. Günlük kullanabileceğin yüz güneş kremi, hava kadar hafif!

La Roche Posay Anthelios UV Air SPF50+ Yüz Güneş Kremi

4. Avene Intense Protect SPF50+ Fluid Ultra Güneş Koruyucu

4. Avene Intense Protect SPF50+ Fluid Ultra Güneş Koruyucu

Bebek, çocuk ve yetişkinler için uygun güneş koruyucu 50 faktör. Yüksek koruması sayesinde tüm aile rahatlıkla kullanabiliyor. Hızla emilen yapısı ile çok kullanışlı. Cildi güneşten korumanın yanında nemlendiriyor. Suya dayanıklı bir yapısı var. Yüz ve vücut için uygun güneş koruyucu tatillerde tüm aileyi koruyacak!

Avene Intense Protect SPF50+ Fluid Ultra Güneş Koruyucu

5. Heliocare Ultra 90 Gel Krem

5. Heliocare Ultra 90 Gel Krem

Yağlı ve düzensiz ciltler için üretilen krem, güneşe karşı etkili. Maksimum faktörlü güneş koruyucu jel yapıda. Jel yapıda olduğu için kolayca uygulayabilirsin. Cildin de hızlıca bu kremi emiyor. En güzeli ise ciltte yağlanmaya ve parlamaya neden olmuyor. 

Heliocare Ultra 90 Gel Krem

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6. Babe Super Fluid Sunscreen Mattifying

6. Babe Super Fluid Sunscreen Mattifying

Akışkan yapıda olan güneş kremini uygulamak çok kolay. Yağsız olduğu için rahatça kullanabilirsin. Mat bitişli yüz kremi ile yazın rahat edeceksin. Karma ve yağlı ciltler için ideal güneş kremini diğer cilt tipleri de kullanabiliyor. Cildi matlaştıran güneş kremi, 50 faktör.

Babe Super Fluid Sunscreen Mattifying

7. The Purest Solutions Spf50+ Invisible UV Protectin Cream

7. The Purest Solutions Spf50+ Invisible UV Protectin Cream

Yüksek korumalı güneş kremi, cildin nem dengesini sağlıyor. Cilde hem ışıltı hem yumuşak görünüm veren krem vegan ve hayvan dostu. Cildi yağlandırmadan güneş ışınlarına karşı etkili krem aynı zamanda cildinin yumuşacık olmasını sağlıyor. Yaşlanma karşıtı bakıma ihtiyaç duyan bir cildin varsa bu kremi alabilirsin.

The Purest Solutions Spf50+ Invisible UV Protectin Cream

8. Holika Aloe Waterproof SPF50+ Sun Cream

8. Holika Aloe Waterproof SPF50+ Sun Cream

Tüm ciltlere uygun güneş kremini vücuda ve yüze uygulamak mümkün. Aloe vera özü olan güneş kremi güneş ışınlarına karşı etkili. Aynı zamanda cildi nemlendirme özelliği de var. Su geçirmez yapısıyla oldukça dayanıklı. Yüksek faktörlü korumaya sahip kremle yazın güneşten korkmadan dışarıda vakit geçirebileceksin. Cildinde taze ve rahat bir his istiyorsan bu kremi deneyebilirsin.

Holika Aloe Waterproof SPF50+ Sun Cream

9. Vichy Capital Soleil Spf50+ Velvety Güneş Kremi

9. Vichy Capital Soleil Spf50+ Velvety Güneş Kremi

Normal ve kuru ciltliysen bu güneş kremini kullanabilirsin. 50 faktör güneş kremi yüz ve dekolte bölgesi için uygun. Çok yüksek korumasıyla güneş ışınlarına karşı oldukça etkili. Cildi daha pürüzsüz hissettiren güneş kremiyle cildin capcanlı oluyor!

Vichy Capital Soleil Spf50+ Velvety Güneş Kremi

10. Mustela Very High Protection Sun Lotion

10. Mustela Very High Protection Sun Lotion

Suya ve kuma karşı dayanıklı olduğu için tatiller için ideal bir losyon. Doğumdan itibaren herkesin kullanımına uygun. Yani ailecek gittiğiniz tatilde bu güneş kremini kullanabilirsin. Güneşe karşı aşırı duyarlı cildi olanların kullanması gereken losyon yüksek koruma faktörlü. Parfüm ve alkol içermiyor.

Mustela Very High Protection Sun Lotion

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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