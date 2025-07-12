Yaz Boyunca Yanından Ayırmak İstemeyeceğin Yüksek Koruma Sağlayan 10 Güneş Kremi
Yazın gelmesiyle güneş kremi kullanımı artıyor. Uzmanlar kışın da güneş kremi kullanılması gerektiğini söylese de yaz oldu mu güneş kremini doğal olarak daha çok kullanıyoruz. Güneşe çıkmadan önce sürdüğümüz güneş kremlerini yüksek korumalar arasından seçmemiz gerek. Hangi güneş kremini seçmeliyim diye düşünenler için içeriğimiz yol gösterici olacak!
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1. Bioderma Photoderm XDefense Spf50+ Renksiz Güneş Kremi
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2. Barulab GreenTea Hydro Calming Sun Cream
3. La Roche Posay Anthelios UV Air SPF50+ Yüz Güneş Kremi
4. Avene Intense Protect SPF50+ Fluid Ultra Güneş Koruyucu
5. Heliocare Ultra 90 Gel Krem
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6. Babe Super Fluid Sunscreen Mattifying
7. The Purest Solutions Spf50+ Invisible UV Protectin Cream
8. Holika Aloe Waterproof SPF50+ Sun Cream
9. Vichy Capital Soleil Spf50+ Velvety Güneş Kremi
10. Mustela Very High Protection Sun Lotion
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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