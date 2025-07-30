Yaz Boyunca Saçların Yıpranmaması İçin Denemen Gereken 10 Saç Ürünü

Yazın etkisiyle daha da sönükleşen ve zayıflayan saçların toparlanması için hacim kazandıran bir bakım şart. Vichy şampuansa saç köklerinden itibaren etki ederek saç tellerini dolgunlaştırıyor. İçeriğindeki özel aktiflerle saçın kalınlaşmasına yardımcı olurken gün boyu daha dolgun bir görünüm kazanmasıı sağlar. Yazın sıcağına ve yoğun tempona rağmen saçların hacmini kaybetmesin istiyorsan Dercos senin için harika bir başlangıç olabilir.

Vichy Dercos Densi-Solution İnce ve Zayıf Saçlar İçin Şampuan