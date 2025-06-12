Yaz Boyunca Makyaj Yapmaya Gerek Kalmadan Parlayan Bir Cilt İçin Bakım Önerileri
Yaz ayların makyaj yapmak zor olur... Cilt sıcağın yanında çok fazla malzemeyi kaldıramayabilir. Yine de ışıl ışıl görünebilirsiniz!
Güneşten gelen zararlı ışınlar, sıcak, uzun günler ve dışarıda geçirilen vakitler... Tüm bunlardan sonra cildiniz nefes almak ister! Doğru bakım adımları sayesinde cildiniz hem hafif hem de canlı kalabilir. Doğallığınızı öne çıkarabileceğimiz adımlara gelin birlikte bakalım!
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1. Yüzünüzü su ile uyandırarak güne başlayın.
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2. Cilt yapısına uyacak bir temizleyici kullanın.
3. Gözenekleri sıkılaştırmak için tonik alın.
4. Işıltının artması için C vitamini serumu kullanın.
5. Nemlendirmeyi unutmayın.
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6. Güneş kremi olmazsa olmazınız olsun.
7. Yüz masajı ve yogası ile kan dolaşımınızı harekete geçirin.
8. Gece maskesi yaparak derinlemesine bakım uygulayın.
9. Cildinize içten de müdahale edin.
10. Şapka ve gözlük kullanmayı unutmayın.
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