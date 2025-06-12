Yaz Boyunca Makyaj Yapmaya Gerek Kalmadan Parlayan Bir Cilt İçin Bakım Önerileri

Sabah uyandığınızda mayışmış olan halinizden kurtulmak için de işinize yarayacak bir öneri ile geldik. Sabahları yüzünüze soğuk su çarpın! Böylece uykunuzdan hemen uyanabilirsiniz. Ama aynı zamanda gözeneklerinizi sıkı bir hal getirirsiniz. Bir de kan dolaşımınızı artırır. Canlı ve diri bir cilt için harika bir yöntem!