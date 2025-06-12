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Yaz Boyunca Makyaj Yapmaya Gerek Kalmadan Parlayan Bir Cilt İçin Bakım Önerileri

etiket Yaz Boyunca Makyaj Yapmaya Gerek Kalmadan Parlayan Bir Cilt İçin Bakım Önerileri

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 18:03

Yaz ayların makyaj yapmak zor olur... Cilt sıcağın yanında çok fazla malzemeyi kaldıramayabilir. Yine de ışıl ışıl görünebilirsiniz! 

Güneşten gelen zararlı ışınlar, sıcak, uzun günler ve dışarıda geçirilen vakitler... Tüm bunlardan sonra cildiniz nefes almak ister! Doğru bakım adımları sayesinde cildiniz hem hafif hem de canlı kalabilir. Doğallığınızı öne çıkarabileceğimiz adımlara gelin birlikte bakalım!

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1. Yüzünüzü su ile uyandırarak güne başlayın.

Sabah uyandığınızda mayışmış olan halinizden kurtulmak için de işinize yarayacak bir öneri ile geldik. Sabahları yüzünüze soğuk su çarpın! Böylece uykunuzdan hemen uyanabilirsiniz. Ama aynı zamanda gözeneklerinizi sıkı bir hal getirirsiniz. Bir de kan dolaşımınızı artırır. Canlı ve diri bir cilt için harika bir yöntem!

2. Cilt yapısına uyacak bir temizleyici kullanın.

Cilt tipinizi bilmeniz çok önemli! Bakım ürünü alırken zorlanmazsınız ve cildinize iyi gelecek olanları hemen bulursunuz. Cilt tipinize uygun bir temizleyici ile birlikte günün kirinden ve yağından arınabilirsiniz. Cildiniz nefes alır! Temizlik beraberinde sağlıklı bir cilt görünümünü getirir!

3. Gözenekleri sıkılaştırmak için tonik alın.

Yüzünüzü temizledikten sonra yine cilt tipinize uyacak bir tonik kullanın. Derinlemesine bir temizlik için gerekli! Ciltte kalan kalıntılardan sizi kurtarır. Ayrıca gözeneklerinizi sıklaştırır. Özellikle yağlı bir cilde sahipseniz, cildinizi dengeler ve aşırı parlamayı kontrol altına alır. Sıkı ve pürüzsüz bir görünüm sağlar!

4. Işıltının artması için C vitamini serumu kullanın.

Cildinizin aydınlanmasını, leke oluşumundan kaçmayı ve doğal parlaklık elde etmeyi istiyorsanız C vitamini serumunu hemen edinmelisiniz! Güneşin zararlı ışınları renk eşitsizliğine neden olabiliyor... Ama C vitamini serumu kalkan görevi görür! Hafif yapılı serumları tercih ederseniz yaz aylarında cildiniz hava alacaktır.

5. Nemlendirmeyi unutmayın.

Yağlı bir cildim var, zaten yaz geldi... Bu bahaneleri asla kullanmayın! Cildinizin dengesini korumak istiyorsanız nemlendirme aşamasını asla atlamamanız gerekir. Su bazı ve hafif yapılı nemlendiricileri kullanarak gözeneklerin tıkanmasını önleyebilirsiniz.

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6. Güneş kremi olmazsa olmazınız olsun.

Güneşten gelen zararlı ışınlardan her mevsim korunmalısınız. Ama yazın özellikle dikkat etmelisiniz! Cildi yormayan güneş kremleri sayesinde hem zararlı ışınlardan korunabilir hem de cildiniz parlak görünebilir. Makyaj yapmasanız bile nemli bir bitiş sağlayan güneş kremleri yüzünüzün güzel görünmesini sağlar.

7. Yüz masajı ve yogası ile kan dolaşımınızı harekete geçirin.

Yüze masaj yaparsanız lenf drenajını da hızlandırırsınız. Bu da cildin toksinlerden arınması demek! Bunun yanı sıra yüz hatlarınızın belirgin hale gelmesine yardımcı olur. Kırışıklıkların gecikmesi, cilde doğal bir ışıltı katması ve cildin dinlenmesi... Tüm bunları masaj ve yoga ile elde edebilirsiniz!

8. Gece maskesi yaparak derinlemesine bakım uygulayın.

Yatmadan önce nem ve vitamin yüklü maskeler kullanırsanız cildiniz gece boyunca yenilenmeye devam eder! Yazın hafif yapıları olan jel maskeler ile cildinizi ferahlatabilirsiniz. Sabah daha dinç bir görünüm ile uyanmış olursunuz!

9. Cildinize içten de müdahale edin.

Bol su için! Cilt sağlığı için vazgeçilmez şeylerden biri su içmektir. Yaz aylarında terleriz. Doğal olarak su kaybı artar. Bu yüzden daha fazla su tüketmelisiniz. Böylece cildiniz nem dengesini korur, toksinlere güle güle der ve sivilce oluşumunu önler. İçten nemlendirdiğiniz cildiniz, dışarıdan ışıl ışıl gözükür.

10. Şapka ve gözlük kullanmayı unutmayın.

Doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalısınız! Özellikle şapka kullanarak cilt sağlığınızı da korumuş olursunuz. Alın ve göz çevresi güneş lekelerinin oluşması için çok müsait yerler. Bunların önüne geçmek sizin elinizde! Hem stilinizi yansıtabilir hem de cildinizi koruyabilirsiniz.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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