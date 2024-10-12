Yaz Bitmeden Görmen Gereken Tarihi Yer Bu Testin Sonunda!
Yaz Bitmeden Görmen Gereken Tarihi Yer Bu Testin Sonunda!
Yazın sonuna geldik ama macera bitmedi! Henüz keşfetmediğin pek çok tarihi yer seni bekliyor. Peki, hangi tarihi mekan senin favorin olacak öğrenmeye hazır mısın? O zaman başlayalım!
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1. Tarihi yerlere ne kadar ilgilisin?
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2. Bir tatil yerinde seni en çok ne çeker?
3. Tarihi bir mekanda gezinirken nasıl hissedersin?
4. Tatil fotoğrafında genelde hangi pozu verirsin?
5. Tarihi eserleri ziyaret etmek sana ne hissettiriyor?
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