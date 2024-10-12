Yaz Bitmeden Görmen Gereken Tarihi Yer Bu Testin Sonunda!

Verdiğin cevaplardan tarihi ve modernliği bir arada yaşamak istediğin çıkarımında bulunduk. O nedenle Fethiye'nin tam senlik olduğunu düşünüyoruz! Sabahları Likya medeniyetinin izlerini sürerken Ölüdeniz'in eşsiz manzarasına karşı huzur bulabilirsin. Akşamları ise Fethiye'nin sakin ama keyifli atmosferinde ruhunu dinlendirerek hem tarihle hem de doğayla iç içe bir tatil yapabilirsin.