Yaz Bitmeden Bu Tarifleri Yapmayan Pişman Olur: Hem Hafif Hem Lezzetli Olan 10 Pratik Tarif
Yaz Bitmeden Bu Tarifleri Yapmayan Pişman Olur: Hem Hafif Hem Lezzetli Olan 10 Pratik Tarif
Yazın son günlerini keyifle geçirmek ve sıcak havalarda hafif ama lezzetli yemekler hazırlamak istiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer tam size göre! Özellikle senkron pişirme teknolojisi ve asimetrik hazne gibi yenilikçi özellikleriyle mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak.
İşte, Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapabileceğiniz 10 pratik tarif:
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1. Kızarmış Sebzeli Tavuk Butları ve Patates Dilimleri
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2. Çıtır Tavuk Kanatları ve Sebze Sote
3. Mısır Unlu Karides ve Patates Kızartması
4. Mozzarella Dolgulu Köfte ve Patlıcan
5. Ballı Tavuk ve Ananas Dilimleri
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