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Yaz Bitmeden Bu Tarifleri Yapmayan Pişman Olur: Hem Hafif Hem Lezzetli Olan 10 Pratik Tarif

etiket Yaz Bitmeden Bu Tarifleri Yapmayan Pişman Olur: Hem Hafif Hem Lezzetli Olan 10 Pratik Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 19:01

Yazın son günlerini keyifle geçirmek ve sıcak havalarda hafif ama lezzetli yemekler hazırlamak istiyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer tam size göre! Özellikle senkron pişirme teknolojisi ve asimetrik hazne gibi yenilikçi özellikleriyle mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak. 

İşte, Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapabileceğiniz 10 pratik tarif:

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1. Kızarmış Sebzeli Tavuk Butları ve Patates Dilimleri

1. Kızarmış Sebzeli Tavuk Butları ve Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk butu

  • 2 adet büyük boy patates

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Baharatlar (tuz, karabiber, kırmızı biber)

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını yıkayıp kurulayın. Patatesleri soyup halka halka dilimleyin. Patates dilimlerinin ince olması, daha kısa sürede pişmelerini sağlar.

2. Tavuk butlarını bir kaba alın ve zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber gibi baharatlarla iyice harmanlayın. Marine edilmiş tavukları en az 15-20 dakika bekletin. Bu, baharatların tavuğa daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

3. Patates dilimlerini ayrı bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın. Patateslerin her tarafının eşit şekilde yağlandığından emin olun.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine tavuk butlarını, küçük haznesine ise patates dilimlerini yerleştirin. Tavuk butları haznenin içine sıkışmadan rahatça yerleşmeli. Böylece eşit şekilde pişerler.

5. Cihazı 180°C’ye ayarlayın ve senkron pişirme teknolojisini kullanarak 25-30 dakika pişirin. Tavuk butlarının dışı çıtır çıtır, içi ise sulu kalacak şekilde pişirilmiş olacaktır. Patates dilimleri de aynı anda kızaracak ve lezzetli bir garnitür olacak.

Tavuk butları ve patates dilimlerini sıcak sıcak servis edin. Yanına taze yeşilliklerle bir salata hazırlayarak sunumu tamamlayabilirsiniz.

2. Çıtır Tavuk Kanatları ve Sebze Sote

2. Çıtır Tavuk Kanatları ve Sebze Sote

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk kanadı

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet kabak

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Baharatlar (tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik)

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarını yıkayıp kurulayın. Baharatlar (tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik) ve zeytinyağı ile harmanlayın. Havuç, kırmızı biber ve kabağı ince uzun dilimler halinde doğrayın.

2. Tavuk kanatlarını baharatlarla iyice ovun ve en az 20 dakika dinlendirin. Bu, kanatların lezzetli olmasını sağlar.

3. Doğranmış sebzeleri zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

4. Tavuk kanatlarını sol hazneye, sebzeleri ise sağ hazneye yerleştirin.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızı 200°C’ye ayarlayın ve 20-25 dakika pişirin. Tavuk kanatları çıtır çıtır olacak, sebzeler ise tam kıvamında sotelenmiş olacak

Çıtır tavuk kanatları ve sebze soteyi birlikte servis edin. Yanında yoğurtlu bir dip sos sunarak lezzeti artırabilirsiniz.

3. Mısır Unlu Karides ve Patates Kızartması

3. Mısır Unlu Karides ve Patates Kızartması

Malzemeler:

  • 200 gram karides (ayıklanmış)

  • 2 çorba kaşığı mısır unu

  • 2 adet büyük boy patates

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Karidesleri temizleyip kurulayın. Mısır ununu bir kaseye koyun ve biraz tuz ile karabiber ekleyin. Patatesleri ince uzun dilimler halinde doğrayın.

2. Karidesleri mısır ununa bulayın. Her tarafının eşit şekilde unlanmasına özen gösterin.

3. Patates dilimlerini zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine mısır unlu karidesleri, küçük haznesine ise patates dilimlerini yerleştirin.

5. Cihazı 190°C’ye ayarlayın ve 15-20 dakika boyunca senkronize modda pişirin. Karidesler çıtır çıtır olacak, patatesler ise altın renginde kızaracak.

Karidesleri ve patates kızartmasını aynı tabakta sunabilirsiniz. Yanına bir dilim limon ve taze yeşillikler ekleyerek servis edebilirsiniz.

4. Mozzarella Dolgulu Köfte ve Patlıcan

4. Mozzarella Dolgulu Köfte ve Patlıcan

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma

  • 100 gram mozzarella peyniri (küçük küpler halinde doğranmış)

  • 2 adet patlıcan

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Baharatlar (tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber)

Yapılışı:

1.  Kıymayı bir kaba alın ve tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber gibi baharatlarla iyice yoğurun. Harcı dinlendirmek için 10-15 dakika buzdolabında bekletin.

2. Kıymadan küçük parçalar koparıp yuvarlayın, ortasına bir parça mozzarella peyniri koyup köfteyi kapatın. Tüm köfteleri bu şekilde hazırlayın.

3.  Patlıcanları halka şeklinde dilimleyin ve tuzlu suda 10 dakika bekletin. Suyunu süzüp kurulayın, ardından zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

4. Mozzarella dolgulu köfteleri büyük hazneye, patlıcan dilimlerini ise küçük hazneye yerleştirin.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızı büyük haznesini 200°C’ye, 25 dakika süreyle ayarlayın. Küçük hazneyi ise 180°C’ye, 20 dakika süreyle ayarlayın.

Bu esnada cihazın kopyalama işlem özelliğini kullanabilir ve tek tuşla her iki sepette dilediğiniz modu başlatabilirsiniz.

Afiyet olsun!

5. Ballı Tavuk ve Ananas Dilimleri

5. Ballı Tavuk ve Ananas Dilimleri

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk göğsü

  • 2 çorba kaşığı bal

  • 1 çorba kaşığı soya sosu

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet ananas

  • Taze nane yaprakları, tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini bir kaseye alın. Üzerine bal, soya sosu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Tavuğu bu karışımda en az 30 dakika marine edin. Marine işlemi, tavuğun hem daha lezzetli hem de daha yumuşak olmasını sağlar.

2. Marine edilmiş tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

3. Ananası soyup dilimleyin. Ananas dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin.

4.  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük sepetine tavukları, küçük sepetine ananas dilimlerini koyun. Büyük taraf için 200 derece sıcaklıkta 20-25 dakika , küçük taraf için 180 derece sıcaklıkta yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Aynı anda harikalar yaratmaya izin veren çift sepet teknolojisi, asla koku ve tatları birbirine karıştırmaz. 

Ballı tavuk göğüslerini servis tabağına alın ve yanına sıcak ananas dilimlerini ekleyin. Üzerine taze nane yaprakları serpiştirerek ferahlatıcı bir aroma katabilirsiniz. Bu tatlı ve tuzlu uyum, yaz akşamlarında sofranıza tropik bir esinti getirecek.

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6. Acılı Tofu ve Tatlı Patates Dilimleri

6. Acılı Tofu ve Tatlı Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 200 gram tofu

  • 2 çorba kaşığı soya sosu

  • 1 çay kaşığı acı sos

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 adet tatlı patates

  • 1 çay kaşığı toz biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tofu'yu küp küp doğrayın. Bir kasede soya sosu, acı sos ve zeytinyağını karıştırın.

2. Tofu küplerini bu karışımda en az 30 dakika marine edin. Marine edilmiş tofuları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin ve 180 derece sıcaklıkta 15-20 dakika pişirin. Tofular çıtır çıtır olacak ve acı sosun aromasıyla lezzetlenecek.

3. Tatlı patatesleri soyun ve dilimleyin. Bir kaseye alın ve üzerine zeytinyağı, toz biber, kimyon, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

4. Tatlı patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin ve 200 derece sıcaklıkta 20-25 dakika pişirin. Patatesler dışı çıtır, içi ise yumuşak olacak şekilde pişecektir.

Pişmiş tofu küplerini servis tabağına alın ve yanında tatlı patates dilimleri ile birlikte servis yapın. Bu vegan yemek, hem doyurucu hem de besleyici bir seçenek sunar.

7. Izgara Hellim ve Zeytinyağlı Sebzeler

7. Izgara Hellim ve Zeytinyağlı Sebzeler

Malzemeler:

  • 200 gram hellim peyniri

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet sarı biber

  • 1 adet soğan

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Taze kekik, tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabak, biberler ve soğanı dilimleyin. Bir kaseye alın ve zeytinyağı, tuz, karabiber, taze kekik ekleyerek karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine sebzeleri yerleştirin.

3. Hellim peynirini dilimleyin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

4. Küçük hazneyi 180 derece sıcaklıkta 15 dakika, büyük hazneyi 200 derece sıcaklıkta 10 dakika ayarlayın.

Izgara hellim dilimlerini ve zeytinyağlı sebzeleri servis tabağına alın. Yanında taze nane veya fesleğen yaprakları ile servis yapabilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bu hafif ve sağlıklı yemek dakikalar içinde hazır!

8. Avokadolu Yumurta ve Patates Dilimleri

8. Avokadolu Yumurta ve Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet olgun avokado

  • 4 adet küçük yumurta

  • 2 adet büyük patates

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Kırmızı biber, tuz, karabiber

  • Taze maydanoz

Yapılışı:

1. Patatesleri soyun ve ince dilimler halinde doğrayın. Zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırarak Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer, %90'a varan daha az yağ gereksinimi ile kızartma yapmanızı sağlar. Böylece gönül rahatlığı ile patates kızartması yiyebilirsiniz.

2. Avokadoları ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Her bir yarım avokadonun içini biraz genişletin ve bir yumurta kırın. Tuz ve kırmızı biber serpin.

3. Cihazın büyük haznesinde olan patatesleri 200 derece sıcaklıkta 20-25 dakika, küçük haznede bulunan avokadoyu ise 180 derece sıcaklıkta 10-12 dakika pişirin.

Avokado yumurtalarını ve çıtır patates dilimlerini servis tabağına alın. Üzerine taze maydanoz serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

9. Peynir Dolgulu Kabak Ruloları ve Çıtır Brokoli

9. Peynir Dolgulu Kabak Ruloları ve Çıtır Brokoli

Malzemeler:

  • 2 adet büyük kabak

  • 200 gram ricotta peyniri

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 1 çay kaşığı kuru fesleğen

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 küçük baş brokoli

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları ince dilimler halinde kesin.

2. Ricotta peyniri, parmesan peyniri, ince doğranmış sarımsak, kuru fesleğen ve kekik ile karıştırın.

3. Bu karışımı kabak dilimlerinin üzerine sürün ve her bir dilimi rulo şeklinde sarın.

4. Hazırladığınız ruloları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin ve 180 derece sıcaklıkta 15 dakika pişirin.

5. Kabaklar hafifçe yumuşayıp peynirler eriyene kadar pişirilmeli.

6.Brokoliyi küçük parçalara ayırın ve zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın.

7. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine brokolileri yerleştirin ve 200 derece sıcaklıkta 12-15 dakika pişirin. Brokoliler çıtır çıtır olacak şekilde pişirilmeli.

 Peynir dolgulu kabak rulolarını ve çıtır brokolileri sıcak servis edin. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın asimetrik hazne tasarımı sayesinde bu iki farklı yemek, aynı anda en iyi lezzetlerle sofranızda yerini alacak.

10. Közlenmiş Patlıcanlı Mercimek Salatası ve Baharatlı Pancar

10. Közlenmiş Patlıcanlı Mercimek Salatası ve Baharatlı Pancar

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek

  • 2 adet büyük patlıcan

  • 1 çorba kaşığı tahin

  • 1 çorba kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 2 adet pancar

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Mercimekleri tuzlu suda haşlayın ve süzün.

2. Patlıcanları doğrudan Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin ve 200 derece sıcaklıkta 25 dakika közleyin.

3. Közlenmiş patlıcanları soyun ve ince doğrayın.

4. Patlıcanları haşlanmış mercimek, tahin, limon suyu, sarımsak, tuz ve karabiberle karıştırarak bir salata hazırlayın.

5. Pancarları soyun ve ince dilimler halinde kesin. Zeytinyağı, kimyon, tuz ve karabiberle harmanlayın.

6. Pancar dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirip 180 derece sıcaklıkta 20 dakika pişirin. Pancarlar yumuşak ve hafifçe karamelize olana kadar pişirilmeli.

Közlenmiş patlıcanlı mercimek salatasını ve baharatlı pancarları birlikte servis edin. Bu sağlıklı ve doyurucu yemek, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratik pişirme özellikleri sayesinde hızlıca hazırlanır ve mükemmel lezzetlerle doludur.

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