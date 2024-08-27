Yaz Bitmeden Bu Tarifleri Yapmayan Pişman Olur: Hem Hafif Hem Lezzetli Olan 10 Pratik Tarif

Malzemeler:

4 adet tavuk butu

2 adet büyük boy patates

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Baharatlar (tuz, karabiber, kırmızı biber)

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını yıkayıp kurulayın. Patatesleri soyup halka halka dilimleyin. Patates dilimlerinin ince olması, daha kısa sürede pişmelerini sağlar.

2. Tavuk butlarını bir kaba alın ve zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber gibi baharatlarla iyice harmanlayın. Marine edilmiş tavukları en az 15-20 dakika bekletin. Bu, baharatların tavuğa daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

3. Patates dilimlerini ayrı bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın. Patateslerin her tarafının eşit şekilde yağlandığından emin olun.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine tavuk butlarını, küçük haznesine ise patates dilimlerini yerleştirin. Tavuk butları haznenin içine sıkışmadan rahatça yerleşmeli. Böylece eşit şekilde pişerler.

5. Cihazı 180°C’ye ayarlayın ve senkron pişirme teknolojisini kullanarak 25-30 dakika pişirin. Tavuk butlarının dışı çıtır çıtır, içi ise sulu kalacak şekilde pişirilmiş olacaktır. Patates dilimleri de aynı anda kızaracak ve lezzetli bir garnitür olacak.

Tavuk butları ve patates dilimlerini sıcak sıcak servis edin. Yanına taze yeşilliklerle bir salata hazırlayarak sunumu tamamlayabilirsiniz.