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Yaz Aylarının Kurtarıcısı! Klima Temizliği Nasıl Yapılır?

etiket Yaz Aylarının Kurtarıcısı! Klima Temizliği Nasıl Yapılır?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 12:32

Yaz aylarında serinlemedeki en büyük yardımcımız olan klimaların verimli çalışmaları için mutlaka düzenli olarak temizlenmeli. Biz de bu içerikte, evde kolayca uygulayabileceğin klima temizliği adımlarını ve dikkat etmen gereken püf noktaları senin için derledik. İşte detaylar!

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1. Klimayı kapat ve fişten çek.

Temizliğe başlamadan önce ilk işin, klimayı tamamen kapatmak ve fişini prizden çekmek olmalı. Bu adım genellikle göz ardı edilir ama aslında en önemli güvenlik önlemlerinden biri. Ayrıca cihazın içini temizlerken yanlışlıkla çalıştırırsan hem kendine hem cihaza zarar verebilirsin.

2. Kullanım kılavuzuna göz at.

Evet, çoğumuz yeni aldığımız ürünlerin kullanım kılavuzunu ya kaybeder ya da okumadan bir kenara atarız ama klima söz konusuysa o kitapçık gerçekten altın değerinde. Her marka ve modelin kendine özgü bir iç yapısı, parça dizilimi ve uyarıları var. O yüzden, temizliğe geçmeden önce birkaç dakika ayırıp bu kılavuza göz atmak, temizliği çok daha kolay ve güvenli hale getirir.

3. İç üniteyi temizlemeye başla.

3. İç üniteyi temizlemeye başla.

Klimanın iç ünitesi cihazdaki en çok toz ve kirin biriktiği yerlerin başında geliyor. Üst kapağını dikkatlice açarak başlayabilirsin. Genelde kolayca açılan bu parçanın iç kısmını gördüğünde ne kadar toz topladığını görünce dikkat et çok şaşırma!

4. Hava filtrelerini çıkar ve temizle.

Filtreler, klimada en çok kirlenen ve en kolay temizlenen parça. İlk olarak, üst kapağın hemen altında yer alan filtreleri dikkatlice çıkar ve lavaboya götür. İster ılık suyla yıka istersen de yumuşak bir fırça yardımıyla filtrelerin üstündeki tozları, tüyleri ve partikülleri nazikçe temizle.

5. Filtreleri tamamen kurutmadan klimaya takma.

Yıkanmış filtreler pırıl pırıl olabilir ama hala ıslaklarsa kesinlikle yerine geri takma. Çünkü bu, bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlar, bu da havanın kötü kokmasına ya da sağlıksız olmasına yol açabilir. Filtreleri gölgede ve düz bir zemine yatırarak tamamen kurumasını bekle.

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6. Fan kanatlarını temizleyi unutma.

Klimanın içinde hava akışını yönlendiren ve döner şekilde çalışan küçük fan kanatları bulunur. Üzerinde zamanla toz biriken bu kanatlar, klima her çalıştığında ortama dağılır. Ulaşabildiğin kadarını yumuşak bir bez ya da pamuklu çubukla temizlemeyi dene. Eğer çok detaylı temizlik gerekiyorsa profesyonel destek almak daha iyi olur.

7. Drenaj hortumunu kontrol et!

Klima çalışırken nemi dışarı atmak için bir drenaj hortumu kullanır. Bu hortum tıkalıysa klimaların içinde küf ve bakteri oluşumu hem havadaki kaliteyi olumsuz etkiler hem de cihazına zarar verebilir. Bu yüzden, hortumun açık ve temiz olduğundan emin ol.

8. Dış üniteyi gözden geçir.

Dış ünite genellikle balkon, teras ya da dış cephede bulunur. Bu kısım da en az iç ünite kadar önemli. Kirlenen serpantinlerin temizliği klimanın etkili çalışması için önemli olduğundan elektrik bağlantısına dikkat ederek dış ünitenin iç-dış ve borularının kontrol edilmesi ve gerekiyorsa bakımının yap. Bu, klimanın uzun ömürlü olması ve faturanda artış görmemen için dikkat edilmesi gereken bir detay!

9. Dış ünitenin etrafını açık tut.

Dış ünitenin etrafında çiçek saksıları, mobilya ya da kutular varsa bunları biraz uzaklaştır. Klima dışarıdan hava çekip içerideki havayı soğutur, dolayısıyla çevresi tıkalı olursa performansı ciddi şekilde düşer. Minimum 30-40 cm’lik bir açıklık bırakmak cihazın rahat çalışmasını sağlar.

10. Klima temizleme spreyi kullan.

Piyasada satılan özel klima temizleme spreyleri, cihazın iç kısımlarını dezenfekte etmek için oldukça etkili. Genellikle filtre temizliğinden sonra iç ünitenin iç kısmına sıkılıp bir süre bekletilse de spreyi sıkmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okumayı unutma!

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11. Filtre temizliğini rutin hale getir.

Klima filtrelerini yılda bir kez temizlemek yeterli değil. Özellikle yazın yoğun kullanıldığında filtreler çok daha hızlı kirlenir. En az ayda bir iki kez filtreleri kontrol etmek, hem havanın kalitesini artırır hem de cihazın daha az enerjiyle daha iyi ısıtma-soğutma yapmasını sağlar. Ayrıca alerjik reaksiyonları olan biriysen bu temizlik senin çok daha önemli!

12. Profesyonel bakım yaptırmayı ihmal etme!

Evde kendi başına yapabileceğin temizlik adımları oldukça etkili olsa da yılda en az bir kez uzman bir teknik servisten detaylı bakım almak şart. Özellikle gaz seviyesinin kontrolü, iç sistem temizliği ve performans ölçümü gibi işlemlerle profesyonel ekiplerin ilgilenmesi klimanın daha uzun ömürlü ve verimli çalışması açısından gerekli.

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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