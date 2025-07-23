Yaz Aylarının Kurtarıcısı! Klima Temizliği Nasıl Yapılır?
Yaz aylarında serinlemedeki en büyük yardımcımız olan klimaların verimli çalışmaları için mutlaka düzenli olarak temizlenmeli. Biz de bu içerikte, evde kolayca uygulayabileceğin klima temizliği adımlarını ve dikkat etmen gereken püf noktaları senin için derledik. İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Klimayı kapat ve fişten çek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kullanım kılavuzuna göz at.
3. İç üniteyi temizlemeye başla.
4. Hava filtrelerini çıkar ve temizle.
5. Filtreleri tamamen kurutmadan klimaya takma.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Fan kanatlarını temizleyi unutma.
7. Drenaj hortumunu kontrol et!
8. Dış üniteyi gözden geçir.
9. Dış ünitenin etrafını açık tut.
10. Klima temizleme spreyi kullan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Filtre temizliğini rutin hale getir.
12. Profesyonel bakım yaptırmayı ihmal etme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın