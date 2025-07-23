Yaz Aylarının Kurtarıcısı! Klima Temizliği Nasıl Yapılır?

Klima filtrelerini yılda bir kez temizlemek yeterli değil. Özellikle yazın yoğun kullanıldığında filtreler çok daha hızlı kirlenir. En az ayda bir iki kez filtreleri kontrol etmek, hem havanın kalitesini artırır hem de cihazın daha az enerjiyle daha iyi ısıtma-soğutma yapmasını sağlar. Ayrıca alerjik reaksiyonları olan biriysen bu temizlik senin çok daha önemli!