Yaz Aylarında En Sık Yaptığın Beslenme Hatalarını Tahmin Ediyoruz!
Yazın gelmesiyle birlikte yemek yeme şeklimiz de değişiyor. Bazılarımız sıcaklarda hiç yemek yiyemezken bazılarımız daha soğuk yiyeceklere yöneliyor. Bu da birçok beslenme hatasına neden oluyor. Peki senin yazın en sık yaptığın beslenme hatası ne, gel birlikte öğrenelim!
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1. Cinsiyesini seçer misin önce?
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2. Şimdi yaşını seçer misin?
3. Sıcak yaz günlerinde kendini nasıl ödüllendirirsin?
4. Yazın bunlardan hangisi sana daha çok kilo aldırıyor?
5. Kafeye oturdun, ne sipariş edersin?
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6. Sıcak bir günde hangisi olmazsa olmazın?
7. Hava sıcakken yemek yiyebiliyor musun?
8. Yazın dışarıya çıktığında yanına ne alırsın?
9. Uyku düzenin sıcaklardan etkileniyor mu?
Sen tatlıya dayanamıyorsun!
Sen buzlu içeceklere dayanamıyorsun!
Sen meyveye dayanamıyorsun!
Sen atıştırmalık yemeden duramıyorsun!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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