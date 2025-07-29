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Yaz Aylarında En Sık Yaptığın Beslenme Hatalarını Tahmin Ediyoruz!

etiket Yaz Aylarında En Sık Yaptığın Beslenme Hatalarını Tahmin Ediyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 20:01

Yazın gelmesiyle birlikte yemek yeme şeklimiz de değişiyor. Bazılarımız sıcaklarda hiç yemek yiyemezken bazılarımız daha soğuk yiyeceklere yöneliyor. Bu da birçok beslenme hatasına neden oluyor. Peki senin yazın en sık yaptığın beslenme hatası ne, gel birlikte öğrenelim!

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1. Cinsiyesini seçer misin önce?

2. Şimdi yaşını seçer misin?

3. Sıcak yaz günlerinde kendini nasıl ödüllendirirsin?

4. Yazın bunlardan hangisi sana daha çok kilo aldırıyor?

5. Kafeye oturdun, ne sipariş edersin?

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6. Sıcak bir günde hangisi olmazsa olmazın?

7. Hava sıcakken yemek yiyebiliyor musun?

8. Yazın dışarıya çıktığında yanına ne alırsın?

9. Uyku düzenin sıcaklardan etkileniyor mu?

Sen tatlıya dayanamıyorsun!

Yazın senin tek yanlışın tatlıyı abartman. Hele bir de soğuk tatlılar yok mu onlara hiç dayanamıyorsun. Yani dondurmasız bir günün geçmez dersek yalan söylemiş olmayız. Hem şekerli hem serinleten tatlılarla yazını geçiriyorsun. Bazen bu tatlıların cazibesine fazla kapılıp kendini kaptırıyorsun. Bu tatlıları arada yemende sıkıntı yok ama şekersiz ve meyveli tariflerle dengelersen senin için çok daha iyi olur, bizden söylemesi!

Sen buzlu içeceklere dayanamıyorsun!

Senin yazın dayanamadığın şey soğuk içecekler. Hepimiz yazın sıvı alımını artırıyoruz doğal olarak. Ama sen suyun yanında en az onun kadar limonata, ice tea, şekerli kahveler de içiyorsun. Tabii bunları abartınca da kalori dengen bozuluyor. Yazın sen içeceklerle ayakta duruyorsun ama işte tercihlerin her zaman çok masum olamayabiliyor. Arada bu kaçamaklar elbette olur ama bunu abartmamak gerek!

Sen meyveye dayanamıyorsun!

Yaz meyvelerine hepimiz bayılıyoruz. Renk renk, çeşit çeşit meyvelere insan bakınca bile içi açılıyor. Bu kadar güzel meyve varken tabii insan bazen kendini durduramıyor. Söz konusu meyve olunca nasılsa doğal, bir şey olmaz diye düşünüyor olabilirsin. Ama gerçekler hiç öyle değil tabii. Sonuçta içlerinde doğal olsa da şeker var. Senin yapman gereken basit, meyvenin porsiyonunu ayarlamak!

Sen atıştırmalık yemeden duramıyorsun!

Senin sorunun atıştırmalıklarla beslenmek aslında. Yani öğünleri genelde böyle atıştırmalıklarla geçiştiriyorsun. Ama asıl öğünleri hep kaçırıyorsun. Bir öğün kaçınca diğerine kadar mecburen yine atıştırmalıkla geçiştiriyorsun. Bu böyle bir döngüye giriyor. Bunu engellemenin yolu, öğün düzeni kurmak. Hafif ama doyurucu öğünlerle bu atıştırmaların önüne geçebilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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