Yaz Aylarında En Sık Yaptığın Beslenme Hatalarını Tahmin Ediyoruz!

Yazın senin tek yanlışın tatlıyı abartman. Hele bir de soğuk tatlılar yok mu onlara hiç dayanamıyorsun. Yani dondurmasız bir günün geçmez dersek yalan söylemiş olmayız. Hem şekerli hem serinleten tatlılarla yazını geçiriyorsun. Bazen bu tatlıların cazibesine fazla kapılıp kendini kaptırıyorsun. Bu tatlıları arada yemende sıkıntı yok ama şekersiz ve meyveli tariflerle dengelersen senin için çok daha iyi olur, bizden söylemesi!