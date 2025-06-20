Yaz Aylarında En Çok İhtiyacın Olan Şeyi Söylüyoruz!
Havalar ısındı, yaz geldi çattı. Peki senin yazın ihtiyacın olan şey ne hiç merak ettin mi? Senin bu yaz ihtiyacın olan şey bu testin sonunda! Sen bize yaz anlayışını anlat biz de seni bu yaz mutlu edecek şeyi söyleyelim. Hazırsan başlayalım bakalım senin ihtiyacın olan şey hemen öğrenelim!
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1. Bu yaz hangi sahilde olmak istersin?
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2. Yaz tatili planların arasında aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli?
3. Peki seni sahilde deliler gibi mutlu edecek o içecek ne?
4. Peki yazın cildinle ilgili yaşadığın o problem ne?
5. Plaj çantanda mutlaka bulundurduğun o eşya hangisi?
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6. Güneşli bir günde dışarı çıkarken ilk aklına gelen ne olur?
7. Yaz akşamı için yemek tercihin hangisi olur?
8. Son olarak ne kadar güneşlenirsin?
Keşfetmen lazım!
Kesinlikle güneş kremi!
Kesinlikle bol gölge ve konfor!
Kesinlikle hava alan bir tişört!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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