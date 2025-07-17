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Yaz Aylarında Cilt Bakım Rutininizi Nasıl Hafifletebilirsiniz Adım Adım Anlatıyoruz!

etiket Yaz Aylarında Cilt Bakım Rutininizi Nasıl Hafifletebilirsiniz Adım Adım Anlatıyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 15:02

Yaz sıcakları geldiğine göre, cilt bakım rutininin değişmesinin de zamanı gelmiştir. Dışarıda 2 adım attığımızda bile eriyormuş gibi hissederken, cildimizi yoracak rutinler de kesinlikle uzak duruyoruz. İşte cilt bakım rutininizi nasıl sadeleştireceğinizin formülü burada! ✨

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1. Ağır cilt temizliğinden kaçının!

Yazın en sık yaptığımız ve ihtiyacımız olan şeylerden biri de, güneşten terlemiş ve kirlenmiş cildimizi temizlemek! Fakat cildinizi temizlemek isterken, ağır temizleyicilerle daha çok yorabilirsiniz. Bu yüzden yüzünüzde hafiflik verecek temizleyiciler kullanın. Bu su bazlı bir temizleyici olabilir. Ya da köpük formundaki bir temizleyici ile cildiniz oldukça ferahlar.

2. Yoğun nemlendiricilere yazın elveda!

Kışın bir süper kahraman gibi iş gören nemlendiricileri yazın vitrine kaldırın.  Hafif, su bazlı, jel yapılı bir nemlendirici yeterli olacaktır. Yazın cildinizi boğmamak önemli, tabii bunu yapayım derken cildinizi nemsiz de bırakmayın.

3. Serum karmaşasına yazın hiç gerek yok...

Kışın kullandığımız o dünya kadar seruma, yazın cildimizin hiç ihtiyacı yok. Sabah bir C vitamini, akşam retinol, araya niacinamide… Bunlar oldukça yeterli. Sabah, öğle, akşam bir sürü ürün kullanmaktan yüzünüz bilimsel bir deneye dönebilir. Hele ki yaz ayında hafif bakımlar cildinize çok daha iyi gelir.

4. Yaz mevsiminin dostu: Güneş kremi!

Cilt bakımı deyince aklınıza sadece temizlemek ya da nemlendirmek gelmesin. Güneş kremini her mevsim sürmek gerekse de yazın bu ihtiyaç 10 katına çıkıyor. Hafif yapılı, cilt tipinize uygun, geniş spektrumlu ve en az SPF 30 içeren bir güneş kreminiz mutlaka olsun.

5. Yazın peeling yapmak mı? Orada biraz dur bakalım.

Evet, cilt için peeling oldukça önemli fakat güneşten dolayı iyice hassaslaşan cilde sürekli peeling yapmak cildi inceltebilir ve lekelere davetiye çıkarabilir. Haftada 1 kez cildiniz için gayet yeterli.

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6. Yazın yapılan yoğun makyajlara ara verin.

Cilt sıcaktan terlerken üzerine kat kat fondöten, pudra sürmek... Düşünürken bile sizi de sıkıntı bastı mı? Bir de cildinizin çektiği çileyi düşünün. Yazın ten makyajınızı mutlaka minimuma indirin. Kullanmayı seviyorsanız da ince yapılı BB kremler işinizi çok güzel görür.

7. Cildiniz yazın cam gibi parlasın!

Sıcak bir yaz gününde yüzünüze püskürttüğünüz serinletici bir mist ile cildinizi kendine getirin! Termal su spreyleri veya ferahlatıcı yüz mist’leri yaz boyunca çantanızdan eksik olmaması gereken cilt ürünleri. Üstelik birçok faydası da var. Hem makyajı tazeler, hem de sıcaktan bunalmış ruh halinizi bile iyi etkiler.

8. Cilt tipinize uygun maskeler sayesinde ferahlayın.

Yazın haftada bir de olsa yüzünüze uygulayacağınız maskeler cildin ihtiyacı olan bakımı sağlar. Aynı zamanda gözenekleriniz de tıkanmaz! Mesela yağlı ciltler için kil maskeler fazla sebumu dengelerken, kuru ciltler içinse kağıt maskeler cildi canlandırır. Tabii ki unutmamak gerekir ki, kalın maskelerden yazın mutlaka kaçının.

9. Geceleri cildiniz için en önemli zaman dilimi!

'Nasıl olsa uyuyacağım, bundan da süreyim!' düşüncesini hemen unutuyorsunuz. Yaz aylarında, akşam rutininizde sadece nazik bir temizleyici, hafif bir serum ve nemlendirici yeterlidir. Az ama etkili ürünler sabah daha parlak bir ciltle uyanmanızı sağlar.

10. Cilt ürünlerinin bazılarını buzdolabında saklayın!

Yazın ferahlatıcı bir cilt bakımı istiyorsanız elinizdeki bazı ürünleri buzdolabında tutabilirsiniz. Bunlar göz kremi, yüz misti, jel nemlendirici gibi formülü değişmeyecek ürünler olabilir. Soğuk uygulama sadece serinletmekle kalmaz, aynı zamanda gözenekleri sıkılaştırır. Ee, daha ne olsun?

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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