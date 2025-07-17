Yaz Aylarında Cilt Bakım Rutininizi Nasıl Hafifletebilirsiniz Adım Adım Anlatıyoruz!

Yazın en sık yaptığımız ve ihtiyacımız olan şeylerden biri de, güneşten terlemiş ve kirlenmiş cildimizi temizlemek! Fakat cildinizi temizlemek isterken, ağır temizleyicilerle daha çok yorabilirsiniz. Bu yüzden yüzünüzde hafiflik verecek temizleyiciler kullanın. Bu su bazlı bir temizleyici olabilir. Ya da köpük formundaki bir temizleyici ile cildiniz oldukça ferahlar.