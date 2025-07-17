Yaz Aylarında Cilt Bakım Rutininizi Nasıl Hafifletebilirsiniz Adım Adım Anlatıyoruz!
Yaz sıcakları geldiğine göre, cilt bakım rutininin değişmesinin de zamanı gelmiştir. Dışarıda 2 adım attığımızda bile eriyormuş gibi hissederken, cildimizi yoracak rutinler de kesinlikle uzak duruyoruz. İşte cilt bakım rutininizi nasıl sadeleştireceğinizin formülü burada! ✨
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1. Ağır cilt temizliğinden kaçının!
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2. Yoğun nemlendiricilere yazın elveda!
3. Serum karmaşasına yazın hiç gerek yok...
4. Yaz mevsiminin dostu: Güneş kremi!
5. Yazın peeling yapmak mı? Orada biraz dur bakalım.
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6. Yazın yapılan yoğun makyajlara ara verin.
7. Cildiniz yazın cam gibi parlasın!
8. Cilt tipinize uygun maskeler sayesinde ferahlayın.
9. Geceleri cildiniz için en önemli zaman dilimi!
10. Cilt ürünlerinin bazılarını buzdolabında saklayın!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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