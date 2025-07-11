Yaz Aylarında Cildinizi Nemli ve Canlı Tutacak Vücut Losyonlar
Vücut losyonları, cildin nem ihtiyacını karşılayan ürünler. Tüm cildinize uygulayabileceğiniz losyonlar sayesinde cildiniz nemli ve yumuşacık oluyor. Yazın cildinizin kurumasının önüne geçmek ve onu canlı tutmak için alabileceğiniz çok çeşitli losyonlar var. Biz sizin için güzel losyonları derledik!
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CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu
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Avene Xeracalm A.D Nemlendirici Krem
Nuxe Prodigieux Scented Body Lotion
La Roche Posay Lipikar Syndet Ap+ Vücut Yıkama Jeli
Ceradolin Hidro Su Bazlı Nemlendirici Losyon
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Babe %10 Urea Repairing Lotion
Etat Pur Moisturizing Body Milk
Aveeno Günlük Nemlendirici Vücut Losyonu
Caudalie Vinotherapist Besleyici Hyalüronik Vücut Losyonu
Bepanthol Derma Yoğun Nemlendirici Losyon
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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