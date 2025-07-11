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Yaz Aylarında Cildinizi Nemli ve Canlı Tutacak Vücut Losyonlar

etiket Yaz Aylarında Cildinizi Nemli ve Canlı Tutacak Vücut Losyonlar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 15:01

Vücut losyonları, cildin nem ihtiyacını karşılayan ürünler. Tüm cildinize uygulayabileceğiniz losyonlar sayesinde cildiniz nemli ve yumuşacık oluyor. Yazın cildinizin kurumasının önüne geçmek ve onu canlı tutmak için alabileceğiniz çok çeşitli losyonlar var. Biz sizin için güzel losyonları derledik! 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu

Normal, çok kuru ve kuru ciltler için uygun losyonu yüze ve vücuda uygulamak mümkün. CeraVe losyon cildi temizliyor ve nemlendiriyor. 

  • 3 esansiyel seramid ve hyaluronik asit içeriyor. 

  • İlk kullanımdan sonra bile cildinizin nemlendiğini görebiliyorsunuz. 

  • Koku içermeyen formülü hassas ciltler için de uygun. 

  • Hızlı emilen bir yapısı var. 

  • 24 saat nemlendirme sağlıyor.

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu

Avene Xeracalm A.D Nemlendirici Krem

Avene Xeracalm A.D Nemlendirici Krem

Kuru ve çok kuru ciltler için krem arıyorsanız bu, tam sizlik!

  • Bu kremin sadece nemlendirici olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hem nemlendiriyor hem cildi besliyor.

  • En hassas ciltliler bile kullanabiliyor.

  • Nemlendirici kremi bebekler, çocuklar ve yetişkinler kullanabiliyor.

Avene Xeracalm A.D Nemlendirici Krem

Nuxe Prodigieux Scented Body Lotion

Nuxe Prodigieux Scented Body Lotion

Tüm vücut tiplerine uygun losyon, kokulu. Böylece sürünce mis gibi kokuyorsunuz.

  • Vücudu nemlendirmek için ideal losyonlardan.

  • Çabucak emiliyor.

  • Cildinizi pürüzsüzleştiriyor ve güzelleştiriyor.

  • Cildi nemlendirmenin yanında hafif bir parıltı da veriyor.

Nuxe Prodigieux Scented Body Lotion

La Roche Posay Lipikar Syndet Ap+ Vücut Yıkama Jeli

La Roche Posay Lipikar Syndet Ap+ Vücut Yıkama Jeli

Çok kuru ve kuru cilde sahiplerin kullanması gereken vücut yıkama jeli bu!

  • Parfüm içermiyor.

  • Bebekler, çocuklar ve yetişkinler kullanılabiliyor. 

  • Hassas cildinizi yıkamak için kullanabileceğiniz bir krem!

  • Vücut yıkama jeliyle cildinizi arındırabilirsiniz.

  • Duştan sonraki kurluğa karşı bakım sağlıyor.

La Roche Posay Lipikar Syndet Ap+ Vücut Yıkama Jeli

Ceradolin Hidro Su Bazlı Nemlendirici Losyon

Ceradolin Hidro Su Bazlı Nemlendirici Losyon

Kuru ciltlere uygun losyonla cildinizi istediğiniz kadar nemlendirebiliyorsunuz. 

  • Çocuklar ve yetişkinler kullanabiliyor.

  • El, yüz ve vücudun nemlendirilmesine ve korunmasına yardımcı oluyor.

  • Güneşlendikten sonra cildin nemlenmesi için ideal bir losyon.

  • Çok kuruyan cildinizi nemlendirmek için de ideal.

Ceradolin Hidro Su Bazlı Nemlendirici Losyon

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Babe %10 Urea Repairing Lotion

Babe %10 Urea Repairing Lotion

Kuru ya da çok kuru bir cilde sahipseniz bu losyon sizin için iyi bir ürün.

  • Cildinize yoğun bir nemlendirme sağlıyor.

  • Cildin bakımını sağlayan losyon hafif yapıda olduğu için kolayca emiliyor.

  • Üre ve soya yağının çift etkisi var. Bunlar cildinizi yumuşacık yapıyor.

  • Günlük olarak kullanmak mümkün.

Babe %10 Urea Repairing Lotion

Etat Pur Moisturizing Body Milk

Etat Pur Moisturizing Body Milk

Hangi cilt tipine sahip olursanız olun bu ürünü kullanmanız mümkün.

  • Besleyici ve yumuşatıcı özellikli yağlarla zenginleştirilmiş bir formülü var. 

  • Cildinizi ideal şekilde beslediği için daha esnek ve daha tonlu bir cilde kavuşuyorsunuz.

Etat Pur Moisturizing Body Milk

Aveeno Günlük Nemlendirici Vücut Losyonu

Aveeno Günlük Nemlendirici Vücut Losyonu

Günlük olarak cildinizi nemlendirecek losyon, kuru cildinizi besliyor.

  • 48 saate kadar cildinizi nemlendirme özelliğine sahip. 

  • Kuru cildi besleyen yapısı ile cildinize iyi gelecek bakımı almasını sağlıyor.

  • Dış etkenlere ve su kaybına karşı etkili.

  • Kuru ve hassas cildiniz varsa kullanabilirsiniz.

  • Yağsız formunu cilt hemen emiyor.

Aveeno Günlük Nemlendirici Vücut Losyonu

Caudalie Vinotherapist Besleyici Hyalüronik Vücut Losyonu

Caudalie Vinotherapist Besleyici Hyalüronik Vücut Losyonu

Cildi anında nemlendirecek losyon sayesinde gün boyu cildiniz yumuşacık olacak!

  • Esnek ve aydınlık bir cilt için bu losyon kullanılabilir.

  • Bu losyonu sürdükten sonra sanki spadan çıkmış gibi hissedeceksiniz.

  • Ferahlatıcı ve hafif bir dokusu var.

  • Cildinizde yağlı his bırakmıyor ve hızlıca emiliyor.

  • Kullanan kadınların %87'si ciltlerinin gün boyu nemli kaldığını görmüşler!

Caudalie Vinotherapist Besleyici Hyalüronik Vücut Losyonu

Bepanthol Derma Yoğun Nemlendirici Losyon

Bepanthol Derma Yoğun Nemlendirici Losyon

Çok kuru ve hassas cilt tipine sahip olanlar Bepanthol nemlendirici losyonu kullanabiliyor.

  • Parfüm içermiyor.

  • Yağlı his bırakmadan hızlıca emiliyor.

  • Yoğun bir nem takviyesi yapıyor.

  • Bu losyon aynı zamanda cildinizi tazeliyor.

  • Bepanthol losyonun formülünde Provitamin B5, B3 vitamini, Shea Butter, Argan Yağı ve Gliserin bulunuyor. 

Bepanthol Derma Yoğun Nemlendirici Losyon

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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