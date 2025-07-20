onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yaz Akşamı Serinliğinde Chill Takılıp Story Atmalık Şarkılar

etiket Yaz Akşamı Serinliğinde Chill Takılıp Story Atmalık Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 23:35

Yaz akşamlarının kendine has bir büyüsü vardır. Hafif serinlik, belki açık pencereden gelen esinti, belki terasta belki deniz kenarında uzanmak, bazen yıldızları izlerken farkında bile olmadan içine gömüldüğün sessizlik… Ama kabul edelim, o anların hakkını verecek bir şarkı olmadan tam olmuyor. 

İşte tam da o anlar için story’lere düşülecek, cool ama abartısız chill bir playlist hazırladık. Müzikler tamam, story filtresi seçildi, o zaman başlıyoruz! 🎧✨🌙

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Men I Trust – Show Me How

2. Sufjan Stevens – Mystery of Love

3. Cigarettes After Sex – Apocalypse

4. Lana Del Rey – West Coast

5. Rhye – Open

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Beach House – Space Song

7. Frank Ocean – Pink + White

8. Khalid – Better

9. Billie Eilish – Everything I Wanted

10. Angus & Julia Stone – Chateau

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Jeremy Zucker – comethru

12. Phoebe Bridgers – Motion Sickness

13. Arlo Parks – Eugene

14. Tom Misch – Movie

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın