Yaz Akşamı Serinliğinde Chill Takılıp Story Atmalık Şarkılar
Yaz akşamlarının kendine has bir büyüsü vardır. Hafif serinlik, belki açık pencereden gelen esinti, belki terasta belki deniz kenarında uzanmak, bazen yıldızları izlerken farkında bile olmadan içine gömüldüğün sessizlik… Ama kabul edelim, o anların hakkını verecek bir şarkı olmadan tam olmuyor.
İşte tam da o anlar için story’lere düşülecek, cool ama abartısız chill bir playlist hazırladık. Müzikler tamam, story filtresi seçildi, o zaman başlıyoruz! 🎧✨🌙
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1. Men I Trust – Show Me How
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2. Sufjan Stevens – Mystery of Love
3. Cigarettes After Sex – Apocalypse
4. Lana Del Rey – West Coast
5. Rhye – Open
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6. Beach House – Space Song
7. Frank Ocean – Pink + White
8. Khalid – Better
9. Billie Eilish – Everything I Wanted
10. Angus & Julia Stone – Chateau
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11. Jeremy Zucker – comethru
12. Phoebe Bridgers – Motion Sickness
13. Arlo Parks – Eugene
14. Tom Misch – Movie
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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