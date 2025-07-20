Yaz Akşamı Serinliğinde Chill Takılıp Story Atmalık Şarkılar

Yaz akşamlarının kendine has bir büyüsü vardır. Hafif serinlik, belki açık pencereden gelen esinti, belki terasta belki deniz kenarında uzanmak, bazen yıldızları izlerken farkında bile olmadan içine gömüldüğün sessizlik… Ama kabul edelim, o anların hakkını verecek bir şarkı olmadan tam olmuyor.

İşte tam da o anlar için story’lere düşülecek, cool ama abartısız chill bir playlist hazırladık. Müzikler tamam, story filtresi seçildi, o zaman başlıyoruz! 🎧✨🌙