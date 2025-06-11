Yay Dolunayı – 11 Haziran 2025: Genişleme, İnanç, Özgürlük

Jüpiter şu anda İkizler burcunda olabilir ve Yay Dolunayı ile karşıt pozisyonda bulunabilir. Bu durum, bilgi (İkizler) ile bilgelik (Yay) arasında bir denge kurma zamanını işaret ediyor. Sadece öğrenmek değil, öğrendiğiniz bilgiyi daha yüksek bir anlayışa taşıma zamanı. Ancak, abartı ve aşırılıklara karşı dikkatli olmak gerekiyor; bu dolunayda özgürlük arzusu kontrolden çıkabilir.

Bu Dolunaydan En Çok Etkilenecek Burçlar

Yay, İkizler, Balık, Başak burçlarının 15–25 dereceleri arasında yerleşimi olanlar

Ateş elementi burçları (Koç, Aslan, Yay) özellikle coşkulu ve desteklenmiş hissedebilirler.

Kendinize Sorun

'Hayatımı daha geniş, daha anlamlı bir şekilde nasıl yaşayabilirim?'

'Beni sınırlayan inançlarım neler ve bunları bırakmaya hazır mıyım?'

Bu dolunay, içsel özgürlüğe ulaşmak ve genişleme fırsatlarını değerlendirmek için güçlü bir zaman dilimi sunuyor. Kendi yaşam yolculuğunuzda 'neden buradayım?' sorusuna daha anlamlı yanıtlar bulabilirsiniz. Bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirin!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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