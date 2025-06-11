Yay Dolunayı – 11 Haziran 2025: Genişleme, İnanç, Özgürlük
11 Haziran 2025'te gerçekleşecek olan Yay Dolunayı, gökyüzünün sunduğu en coşkulu ve umut verici dolunaylardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu dolunay, Yay burcunun doğal yöneticisi Jüpiter'in desteğiyle ve ilahi zamanlama ile büyüme potansiyeli açısından önem taşıyor. Bu enerjiyi daha yakından anlamak için detaylı bir astrolojik bakış sunuyoruz.
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Jüpiter'in Destekleyici Rolü
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