Yay Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Yay burcu erkeği ilişkilerde özgür ruhludur ve enerjisiyle etrafındaki insanları kendisine çeker. Çabuk aşık olabilen yay burcu erkeği, hislerinden emin olana kadar ise kendini tamamen bırakmaz. Onun güvenmesi zordur. Partnerine güvenmesi için öncelikle partnerinin kendisini olduğu gibi kabul ettiğini görmesi gerekir. İşte özgürlük, yay burcu erkeği için budur. Flört etmekten hoşlanır fakat boğucu bir hal alan ilişkiler, flörtler ona göre değildir. Gezmeyi, farklı lezzetler denemeyi ve sporu sever. Kendisine ayak uydurabilen, canlı, heyecanlı ve enerjik bir partner ister. Değişken olsa da kendisine göre prensipleri vardır.