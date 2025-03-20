Yasmin Erbil'in Göndermeli Paylaşımı, Ege Kökenli'nin Doğum Günü: 20 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Yasmin Erbil'in Göndermeli Paylaşımı, Ege Kökenli'nin Doğum Günü: 20 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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1. İrem Derici
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2. Demet Akalın
3. Gülsim Ali
4. Helin Kandemir
5. Onur Tuna
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6. Aslıhan Malbora
7. Şebnem Bozoklu
8. Ege Kökenli
9. Müjde Uzman
10. Esra Bilgiç
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11. Cemal Can Canseven
12. Hafsanur Sancaktutan
13. Yasmin Erbil
14. Anıl Altan
15. Dilan Çıtak
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16. Merve Oflaz
17. Şeyma Subaşı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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