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Yasmin Erbil'in Göndermeli Paylaşımı, Ege Kökenli'nin Doğum Günü: 20 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Yasmin Erbil'in Göndermeli Paylaşımı, Ege Kökenli'nin Doğum Günü: 20 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.03.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. İrem Derici

1. İrem Derici

2. Demet Akalın

2. Demet Akalın

3. Gülsim Ali

3. Gülsim Ali

4. Helin Kandemir

4. Helin Kandemir

5. Onur Tuna

5. Onur Tuna
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6. Aslıhan Malbora

6. Aslıhan Malbora

7. Şebnem Bozoklu

7. Şebnem Bozoklu

8. Ege Kökenli

8. Ege Kökenli

9. Müjde Uzman

9. Müjde Uzman

10. Esra Bilgiç

10. Esra Bilgiç
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11. Cemal Can Canseven

11. Cemal Can Canseven

12. Hafsanur Sancaktutan

12. Hafsanur Sancaktutan

13. Yasmin Erbil

13. Yasmin Erbil

14. Anıl Altan

14. Anıl Altan

15. Dilan Çıtak

15. Dilan Çıtak
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16. Merve Oflaz

16. Merve Oflaz

17. Şeyma Subaşı

17. Şeyma Subaşı
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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