Yasemin Tatlıses'in Güzellik Maskesinden Sabancı'nın Manzarasına 7 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yasemin Tatlıses'in Güzellik Maskesinden Sabancı'nın Manzarasına 7 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Tatlıses
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Şevval Şahin
Şeyma Subaşı
Farah Zeynep Abdullah
Nazlı Sabancı
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Arzu Sabancı
Pelin Akil
Berfu Yenenler
Gülben Ergen
İrem Derici
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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