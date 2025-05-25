Yarım Kalan Hikayenizin Yasını Tutacak Şarkılar

Bazı hikâyeler bitmez, yarım kalır… Ne tam unutulur, ne de tam hatırlanır. Geride kalan sessizlikte bazen bir şarkı çalar ve kelimeler yerine duygular konuşur. İçine işleyen bir melodiyle, kalbinde taşıdığın o eksik sayfalar yeniden açılır.Bu liste, yarım kalmışlıkların sessizliğine eşlik edecek, seni anlayan, söyleyemediklerine tercüman olan şarkılardan oluşuyor.

Yasını tutmak istediğin her şey için burada bir melodi var. Belki de bazı vedalar ancak müzikle tamamlanır…