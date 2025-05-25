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Yarım Kalan Hikayenizin Yasını Tutacak Şarkılar

etiket Yarım Kalan Hikayenizin Yasını Tutacak Şarkılar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 20:01

Bazı hikâyeler bitmez, yarım kalır… Ne tam unutulur, ne de tam hatırlanır. Geride kalan sessizlikte bazen bir şarkı çalar ve kelimeler yerine duygular konuşur. İçine işleyen bir melodiyle, kalbinde taşıdığın o eksik sayfalar yeniden açılır.Bu liste, yarım kalmışlıkların sessizliğine eşlik edecek, seni anlayan, söyleyemediklerine tercüman olan şarkılardan oluşuyor.

Yasını tutmak istediğin her şey için burada bir melodi var. Belki de bazı vedalar ancak müzikle tamamlanır…

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1. Hande Yener - Ben Senin Delinim

2. Rafet El Roman- Bana Sen Lazımsın

3. Sezen Aksu - Sarı Odalar

4. Gülşen - Adı Aşk Sebebimin

5. Yalın - Günaydın

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6. Gökhan Kırdar: Yerine Sevemem

7. Harun Kolçak& Tan Taşçı- Gitme Seviyorum

8. Kenan Doğulu- Olmaz

9. Cengiz Kurtoğlu- Resmini Öptüm de yattım

10. Gel Ya Da Git - Unutursam Fısılda

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11. Ferdi Özbeğen - Bir Gülü Sevdim

12. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere

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miray soysal
miray soysal
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