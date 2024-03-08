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Yapay Zekanın Kadınlar ve Toplumsal Eşitlik Üzerine Etkisi

etiket Yapay Zekanın Kadınlar ve Toplumsal Eşitlik Üzerine Etkisi

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
08.03.2024 - 09:36 Son Güncelleme: 08.03.2024 - 09:37

Amerikan Çalışma Bakanlığı’nın 2012’de hazırladığı raporda yer alan bugün öğrenim gören çocukların %65'i henüz var olmayan mesleklerde çalışacak bilgisinin gerçekleştiği günlerin ardından, yine o bilgide bahsedilen çocukların kadın girişimci olarak sektörde varlıklarını hissettirdikleri günleri yaşıyoruz.

Türkiye’de henüz istenen seviyede değilse de dijital sektörde kadın girişimcilerin sayısı giderek artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 49 bin mikro ve küçük işletmeye, kadın istihdamı için sağladığı 14 milyar TL destek; İŞKUR verilerine göre, sanayide çalışan kadın mühendis sayısının yüzde 5’lerden yüzde 38’lere yükselmiş olması bu konuda ümitlerimizi artıran unsurlar. Zira Financial Times’ta yer alan habere göre, ABD’de teknoloji sektöründeki kadın çalışanların oranı 2019’da %31’den 2023 sonunda %35’e yükseldi.

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Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve esnek çalışma düzenlemeleri

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve esnek çalışma düzenlemeleri

Avrupa Birliği ülkeleri genelinde ise bilgisayar programlama ve ilgili hizmetlerde çalışan kadınların oranı salgın öncesindeki yüzde 23’ten 2023 sonunda yüzde 25,2’ye yükseldi. Bu yükselişlerin, Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada; devlet politikaları, finansal teşvikler, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve esnek çalışma düzenlemelerinin sonucu olduğu aşikar. Örneğin Facebook, uzaktan iş tekliflerini kabul eden kadın adayların sayısının, erkeklerden daha yüksek olduğunu açıkladı.

Teknoloji devleri aynı zamanda iş gücündeki cinsiyet eşitsizliğini de iyileştiriyor. Google’ın 2018’de yüzde 20,8 olan kadın personelin, 2023’teki yüzdesi 25,3. Genel olarak teknoloji sektöründeki kadın temsili, aynı dönemde yüzde 30,9’dan yüzde 34,1’e yükseldi.Her ne kadar bilişim sektöründe istihdamda erkekler hâlâ açık ara hakimse de kadınlar bu arayı hızla kapatıyor. Mesela ABD’de geleneksel olarak erkek egemen olan siber tehdit tespiti ve testi gibi alanlarda, artık daha fazla kadın rol alıyor.

Yapay zeka tehdit mi fırsat mı?

Yapay zeka tehdit mi fırsat mı?

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023’te yayınladığı Mesleklerin Geleceği Raporu’na göre; 2027’ye kadar çalışanların yeteneklerinin %44’ünün doğası değişecek, bu değişimden de en çok kadınlar etkilenecek. Özellikle finansa erişim ve finansal teknolojiler alanlarında zorluklar yaşayan kadınların şu anda yapmış oldukları pek çok iş yakın zamanda yapay zeka tarafından yapılacak ve kadınların işsizlik oranlarını artacak.

Bu süreçten karlı çıkacak olan kadınlar ise Web 3’ün merkeziyetsiz yapısını fırsata çevirebilen kadınlar olacaklar. Özellikle finansal teknolojiler; kripto, NFT, bulut bilişim ve dijital cüzdan gibi konularda çalışan kadın girişimcilerin kazançlı çıkacağı bir geleceğin kapısındayız.

Dünya 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

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