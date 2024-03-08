Yapay Zekanın Kadınlar ve Toplumsal Eşitlik Üzerine Etkisi

Amerikan Çalışma Bakanlığı’nın 2012’de hazırladığı raporda yer alan bugün öğrenim gören çocukların %65'i henüz var olmayan mesleklerde çalışacak bilgisinin gerçekleştiği günlerin ardından, yine o bilgide bahsedilen çocukların kadın girişimci olarak sektörde varlıklarını hissettirdikleri günleri yaşıyoruz.

Türkiye’de henüz istenen seviyede değilse de dijital sektörde kadın girişimcilerin sayısı giderek artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 49 bin mikro ve küçük işletmeye, kadın istihdamı için sağladığı 14 milyar TL destek; İŞKUR verilerine göre, sanayide çalışan kadın mühendis sayısının yüzde 5’lerden yüzde 38’lere yükselmiş olması bu konuda ümitlerimizi artıran unsurlar. Zira Financial Times’ta yer alan habere göre, ABD’de teknoloji sektöründeki kadın çalışanların oranı 2019’da %31’den 2023 sonunda %35’e yükseldi.