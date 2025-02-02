Yapay Zeka Destekli İlk Dağ Belgeselinin Yönetmeni Zafer Geyikçi: Bilim ve Sanatın Sinemadaki Gücünü Gösterdik

Dört bölümden oluşan belgeselimizin röportaj çekimlerini, özel olarak tasarladığımız stüdyomuzda gerçekleştirdik. Bu süreçte, stüdyonun sanat yönetimi ve atmosferi büyük önem taşıyordu. Her akademisyenin anlatım tarzına uygun olarak arka plan düzenini ufak dokunuşlarla yeniden şekillendirmek için ihtiyaç duyulan materyalleri toplamak oldukça zahmetli oldu. Buna ek olarak, dış çekimler ise süreci daha da zorlu hale getirdi. Şehrin dört bir yanına—güney, kuzey, doğu ve batısına—yaptığımız seyahatlerde, ekibimiz zorlu yolları aşarak etkileyici görüntüler elde etmeyi başardı.

Zorluklara örnek vermek gerekirse, Gereme Harabeleri, Erciyes Dağı’nın Develi tarafında, tepelerin arasında yer alıyor. Buraya ulaşım oldukça meşakkatli; çünkü asfalt yol olmadığı gibi, sıradan araçların ilerleyebileceği bir altyapı da bulunmuyor. Yerleşim yerinin olmaması durumu açıklasa da çekim için gerekli şartlar oluşmadığında alana ulaşmak mümkün olmuyor. Bu noktada, Erciyes A.Ş. tarafından prodüksiyon ekibimiz için tahsis edilen özel 4x4 araçlar sayesinde bölgeye ulaşabildik. Ancak yolculuk sırasında araçların geçtiği bazı yollar uçuruma çıkıyordu. Bu zorluğu aşmamızda yol durumunu çok iyi bilen Erciyes A.Ş. personeli şoförlerimizin desteği büyük oldu ve kendilerine teşekkür ederiz.

Bir diğer zorluk ise belgeselimizde yer alacak zirve görüntüleriydi. Ağustos ayında gerçekleştirilen bir zirve tırmanışı etkinliğine katılan ekibimiz, 3.200 metreye ulaştıktan sonra olumsuz hava koşulları ve oksijen yetersizliği nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Zirveye ulaşmak, amatörler için oldukça zorlu bir süreçtir. Kısa rota—Şeytan Boğazı—6,5 saat, uzun rota—Sırt Rotası—ise yaklaşık 10 saat sürmektedir.

İlk girişimden sonuç alamayan ekibimiz, zirve görüntüleri için profesyonel dağcı ve Yahyalı Zabıta Müdürü Hasan Akkuş’tan destek aldı. Erciyes Dağı’na tırmanışın ne denli ciddi bir aktivite olduğunu vurgulamak önemlidir. Özellikle 2 Kasım 1991’de Şeytan Boğazı’nda gerçekleşen trajik kazada, ülkenin en değerli iki profesörü ve profesyonel dağcısını kaybettiğimizi hatırlamak, bu zorluğun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.