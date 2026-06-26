Yapay Zeka Cevaplıyor: Hiç Enflasyonun ve Krizin Olmadığı Kusursuz Bir Ekonomik Sistem Kurulabilir mi?

Bir ekonomik sistem herkesin gelirini birbirine yaklaştırmaya çalıştığında bazı ekonomik özgürlükleri kısıtlayabiliyor. Tam tersine, ekonomik özgürlüklerin çok fazla olduğu sistemlerde ise gelir farkları büyüyebiliyor. Yapay zekaya göre ekonomilerin en büyük zorluklarından biri bu iki hedef arasında denge kurabilmek. Çünkü her iki tarafı da tamamen memnun edecek bir model henüz bulunabilmiş değil...