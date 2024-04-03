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Yapay Çiçek ve Dikey Bahçe Uygulamaları ile Doğal Alanlar Oluşturun

Yapay Çiçek ve Dikey Bahçe Uygulamaları ile Doğal Alanlar Oluşturun

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
03.04.2024 - 14:40

Doğanın bizlere sunduğu çiçek ve bitkilerin ne kadar fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. 2024 yılında yapay çiçek dekorasyonu popülerliğini koruduğunu da belirtmek isteriz. Gerçek çiçeklerin bakımı oldukça zahmetli ve dekorasyon olarak da sınırlı alanları var. Fakat gerçeğinden farksız yapay çiçekler için bu durum tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Bakım gerektirmez ve her yere kolayca dekore edilebilir.  Tam bu noktada Modern Dekor uygun fiyatlı yapay çiçek dekorasyon hizmeti devreye giriyor. Modern Dekor’un büyüleyici yapay çiçek uygulamalarında neler yaptığına gelin birlikte göz atalım.

1. Dikey Bahçe

1. Dikey Bahçe

Yüzlerce yapay çiçek ve bitkinin işlenerek hazırlanmasıyla oluşan dikey bahçe, konseptinize göre özel olarak tasarlanıyor. Modern Dekor Adana dikey bahçe hizmetinde Türkiye’nin her iline hizmet veriyor. İş yerinize, evinize ya da mekanınıza uygulandığında atmosferini hızla olumlu yönde değiştireceğine eminiz. Doğanın ayağınıza kadar geldiğini ve ortam ambiyansının değiştiğini hissedeceksiniz. İç ve dış mekan için uygun olduğunu da belirmek isteriz. Bohem tarzı ve çiçek severler, bu uygulama tam size göre! Dikey bahçe uygulamasını tercih etmeniz için bazı seçenekleri sizler için sıraladık;

  • İşletmenize ilgi artar

  • Fotoğraf severler için trend uygulamadır

  • Bohem konsept dekorasyonlarının başında yer alır

  • Doğal bir görüntü yaratır

  • Dışarının kaosundan uzak hissettirir ve doğayla iç içe olmanıza olanak sağlar.

2. Gül Duvar

2. Gül Duvar

Modern Dekor üretim merkezi Adana’da yer alıyor. Adana yapay çiçek uygulaması uygun fiyat hizmeti sağlayan Modern Dekor, showroomunda birbirinden farklı yüzlerce uygulamaları var. Yine konseptinize göre özel tasarlatabileceğiniz bir yapay çiçek uygulaması daha! Birbirinden farklı renk seçenekleriyle güllerin alanlarınıza işlendiğini düşünün. Yine düşündüğünüz yerin dekorasyonuna ve konseptine göre kişiye özel tasarlanıyor. İster tamamen güllerle isterseniz de yeşil bitkilerle birlikte aranjman edilebiliyor.  Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Gülleri seven biriyseniz, gül duvar uygulaması tam olarak size göre!

3. Tavan Uygulamaları

3. Tavan Uygulamaları

Yapay çiçek dekorasyonu uygulanacak alanlar arasında tavan da mevcut. Yapay çiçek tavan uygulaması günümüzde trend olan uygulamalardan biri. Modern Dekor profesyonel ekibiyle bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü uygun fiyat yapay çiçek uygulaması sunuyor. Tavan uygulamaları, dikkat çekecek dekorasyonların ilk sıralarında gelir. Yaşam alanınızın ya da işletmenizin ayrı bir hava yaratmasını istiyorsanız tavan dekorasyonunu düşünmenizi isteriz. Modern Dekor’un tavan uygulamaları konusunda önerileri bir hayli fazla. Öncelikle uygulanacak olan alanınıza yaratmak istediğiniz konsept ve atmosfer çok önemli. Modern Dekor’un tavan için yapılacak bazı yapay çiçek önerilerini sizler için sıraladık;

  • Bahar dalı uygulaması

  • Dikey bahçe uygulaması

  • Gül duvar uygulaması

  • Sarmaşık uygulaması

  • Begonvil uygulaması

4. Saksı Bitkileri

4. Saksı Bitkileri

Günümüzde neredeyse her evde ve işletmede canlı çiçek yada bitki olduğunu biliyoruz. Fakat çiçekler bakım gerektiren ve kullanım alanı yapay çiçeğe göre daha az olan türdür. Ancak doğada bulunan çiçek ve bitkilerin tamamının yapay hali var. Yapay ağaç yapay bitki ve yapay çiçek Adana da uygun fiyat uygulamasıyla Modern Dekor’da. Gerçeğini aratmayan bu bitkilerin kullanım alanları bir hayli fazla. Sıkça tercih edilen uygulamalardan birisi de saksı bitkileri uygulamasıdır. Birbirinden farklı renklerde olan çiçekleri aranjman yapılarak hazırlanıyor. En çok tercih edilmesinin nedeni ise bakım gerektirmiyor ve uzun yıllar geçse de ilk günkü canlılığını koruyor diyebiliriz. Bulunduğum her yerde çiçek olsun diyenlerdenseniz bu uygulamalara doyamayacaksınız. :) Gelin saksı bitki uygulamalarının kullanıldığı bazı alanları sizlere sıralayalım.

  • Mekan

  • Ofis

  • Ev

  • Etkinlikler

  • Apartman girişleri

  • Bahçe

Yapay çiçekler bakım gerektirmiyor

Yapay çiçekler bakım gerektirmiyor

Yapay çiçeklerin en büyük avantajı, gerçek çiçekler gibi bakım gerektirmemeleri. Güneşe, suya ya da toprağa ihtiyacı olmadığı için zahmetsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden iç ve dış mekan fark etmeksizin uygulanan her alanda sürekli canlı halde kalıyor. Bu sayede doğa devamlı sizin yanınızda kalıyor. :)

Modern Dekor her uygulamayı kişiye ve konsepte uygun olarak hazırlıyor

Modern Dekor her uygulamayı kişiye ve konsepte uygun olarak hazırlıyor

Son zamanlarda işletmelerin en çok tercih ettiği dekorasyonun yapay çiçek uygulamaları olduğunu görüyoruz. Restoranlardan diş muayenehanesine, avukatlık bürolarından kuaförlere kadar işletme fark etmeksizin her alanda yapa çiçek kullanılıyor. Modern Dekor işletmelerin unvanına uygun olarak özel tasarımlarıyla ve profesyonel ekibiyle alanlara çiçek uygulamalarını işliyor.

Restoranlarda daha çok yeşil tonlar tercih edilirken, güzellik merkezlerinde daha açık renkler tercih ediliyor.

Peki, neden yapay çiçek uygulaması tercih etmeliyim?

Peki, neden yapay çiçek uygulaması tercih etmeliyim?

Yapay çiçek dekorasyonunun işletmenizde ya da evinizdeki önemi çok büyük. Uygulama yapılan alanların etrafında pozitif bir atmosfer oluşturduğunu söylemeden geçemeyiz. Enerji ve rahatlık hissi veriyor. Yapay çiçekler doğal çiçekler gibi solma ya da kuruma gibi sorunlarla karşılaşmaz. Bu sayede uzun süre ilk canlılığını korur. Fakat başlıca nedenleri; görsel, ekonomik ve huzurlu bir yaşam alanı. Uygulanan alan bir işletme ise müşteri potansiyelini artırabilir. Yapılan alan ev ise doğayı evinize getirmişçesine görüntü ile huzurlu bir yaşam alanı tercih etmiş olursunuz. Yapay çiçek uygulamaları, bulundukları ortama artı katan ve görsel etkisi nedeniyle olumlu bir atmosfer yaratan bitki tasarımlarıdır. Günümüzde artan işletmelerde yapay çiçek uygulamasını tanıtım ve reklam olarak da yaptırmaktadır. Hem tanıtım açısından hem görüntü açısından hem de fotoğraf seveler için gözde haline gelen yapay çiçek uygulamasını tercih etmenizde fayda var. Yapay çiçek dekorasyonunu tercih etmeniz için bazı avantajları sizler için sıraladık;

  • Uzun süre dayanıklılık

  • Alerjik Reaksiyonlardan Kaçınma

  • Düşük Bakım İhtiyacı

  • Çok Çeşitlilik

  • Çevre Dostu

  • Kişiye Özel Uygulama

Kısaca özetleyecek olursak, yapay çiçek dekorasyon uygulamalarının sonsuz tasarımları, Modern Dekor’un uygulamaları ve kişiye özel olarak tasarım yapmaları muazzam. Bu sayede kişiye yapılan her uygulama diğer uygulamalardan farklı ve benzersiz oluyor. Kim bu muhteşem uygulamalara hayır diyebilir ki? :)

Yapay çiçek dekorasyonu hakkında bu kadar konuşmuşken, detaylı bilgi ve uygun fiyat yapay çiçek uygulama örnekleri için www.moderndekor.com.tr ulaşmayı unutmayın!

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