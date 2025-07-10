Yangınlarla Boğuşan Ülkemiz Felaketin Büyüğü Mega Yangınlara Ne Kadar Hazır?
"İklim değişikliği yangın riskini ve zararını artırdı"
Bilim insanlarının yıllardır uyardığı iklim değişikliği etkisi, artan sıcaklık, uzayan kuraklık gibi olağandışı hava olayları, orman yangınlarını tetikliyor. Ülkemizdeki yangın sayısı bir haftada 720’yi aştı. Ege’nin iki yakası da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Girit'te yangınlar nedeniyle beş bine yakın turist ve ada sakini güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangınlar, hızı 50 ila 85 kilometre arasında değişen rüzgârlar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlara göre yangınlar yalnızca ‘yaz mevsiminin sorunu’ değil; iklim krizinin derinleşen etkisiyle, yılın sekiz ayına yayılan yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız.
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