Yangın Çıkar, Yalan Büyür: Afet Anlarında Dezenformasyonun Anatomisi
Yine yandı ormanlar.
Yine yükseldi alevler.
Ve yine, ne yazık ki, bilgi kirliliği duman kadar hızlı yayıldı.
Büyük felaketlerde en az alevler kadar tehlikeli olan bir şey varsa, o da dijital yangındır: dezenformasyon.
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Kriz Anlarında Yalan, Gerçekten Daha Caziptir
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