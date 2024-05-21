Yalnızca Bir Kere Deneyenin Bile Müptelası Olacağı 10 Nefis Kurabiye Tarifi

Elmalı kurabiye sevmeyen yoktur herhalde. Bu lezzetli kurabiyenin adımları şunlar:
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Pişirme derecesi: 160°
Pişirme modu: Pişirme
Malzemeler:
İçi için:
3 rendelenmiş elma
3 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tarçın
Yapılışı:
1. Elmaları yağda biraz kavurun. Üzerine şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak tarçını da ekleyip karıştırıp kenara alın.
2. Yağlar, yoğurt, yumurta ve pudra şekerini karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyip hamur haline getirin.
3. Hamurun içine elmalı harcı koyun ve istediğiniz şekli verin.
4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine kurabiyeleri koyup pişirin.
Lezzetli elmalı kurabiyelerinize herkes bayılacak.
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