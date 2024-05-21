Yalnızca Bir Kere Deneyenin Bile Müptelası Olacağı 10 Nefis Kurabiye Tarifi

Hem ceviz hem çikolata parçacığını bir araya getiren bu lezzetli kurabiyenin yapılışı şöyle:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

1 yumurta

100 gram margarin

125 gram sıvı yağ

5 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı ceviz

3 yemek kaşığı damla çikolata

4 bardak un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Un haricinde tüm malzemeleri karıştırın.

2. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin. Hamurun yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor.

3. Kurabiyeler istediğiniz şekli verin ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın, pişirin.

Ağızda dağılan bu kurabiye en sevdiğiniz kurabiye olmaya aday!

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