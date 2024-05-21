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Yalnızca Bir Kere Deneyenin Bile Müptelası Olacağı 10 Nefis Kurabiye Tarifi

etiket Yalnızca Bir Kere Deneyenin Bile Müptelası Olacağı 10 Nefis Kurabiye Tarifi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 21:01

Kurabiye sevmeyen yoktur. Gelin hem lezzetli hem kolay kurabiye tariflerine birlikte bakalım...

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1. Tuzlu Kurabiye

1. Tuzlu Kurabiye

En sevilen kurabiyelerden olan tuzlu kurabiyenin malzemeleri şunlar:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 250 gram margarin

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 3 yemek kaşığı sirke

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 3 su bardağı un

  • Çörek otu

  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Margarini ufak parçalara ayırın.

2. Tüm malzemeleri kaba alın ve yoğurun.

3. Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde bir şerit oluşturun. Bu şeritten kare parçalar kesin.

4. Hazırladığınız kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.

Ağızda dağılan kurabiyeye herkes bayılıyor.

2. Cevizli Çikolata Parçacıklı Kurabiye

2. Cevizli Çikolata Parçacıklı Kurabiye

Hem ceviz hem çikolata parçacığını bir araya getiren bu lezzetli kurabiyenin yapılışı şöyle:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme 

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 100 gram margarin

  • 125 gram sıvı yağ

  • 5 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 3 yemek kaşığı ceviz

  • 3 yemek kaşığı damla çikolata

  • 4 bardak un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Un haricinde tüm malzemeleri karıştırın. 

2. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin. Hamurun yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor.

3. Kurabiyeler istediğiniz şekli verin ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın, pişirin.

Ağızda dağılan bu kurabiye en sevdiğiniz kurabiye olmaya aday!

Hem sizin hem dünyamız için çok daha iyi bir seçenek olan Philips Airfryer 7000 XXL ile %40 daha hızlı pişirebiliyor ve %70'e varan enerji tasarrufu sağlayabiliyorsunuz.

3. Coco Star Kurabiye

3. Coco Star Kurabiye

Coco star çikolatasını sevenlerin bayılacağı kurabiyeyi yapmak için gerekli malzemeler şunlar:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 90 gram zeytinyağı

  • 30 gram pudra şekeri

  • 15 gram kakao

  • 150 gram un

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

İçi için:

  • 1 yumurta akı

  • 60 gram pudra şekeri

  • 35 gram Hindistan cevizi

Yapılışı:

1. Ayrı ayrı içi için olan malzemeleri ve dış hamuru için olan malzemeleri hazırlayın.

2. Hamurunu hazırladıktan sonra bir süre buzdolabında bekletin.

3. 9 iç ve 9 hamur topu oluşturduktan sonra hamurların içini açıp Hindistan cevizli içleri koyun. 

4. Şekil verdiğiniz kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Bir kere yaptınız mı bir daha vazgeçemeyeceğiniz kurabiyeyi hemen deneyin!

4. Brownie Kurabiye

4. Brownie Kurabiye

Brownie sevenlerin bayılacağı bu tarifin adımları şunlar: 

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 su bardağı şeker

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 2 su bardağı mısır nişastası

  • 1 su bardağı un

  • 3 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay bardağı damla çikolata

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırın.

2. Bu kurabiyenin hamuru tam bir hamur kıvamında olmuyor, daha cıvık bir kıvamda olacak. Kaşıkla hamurdan parça alarak Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine koyun.

3. Belirtilen derece ve sürede pişirin.

Bu kurabiye pişerken etraf mis gibi kokacak.

5. Tahinli Kurabiye

5. Tahinli Kurabiye

Tahin seviyorsanız bu tarifi denemenizi öneririz. Bu tarifin detayları şu şekilde:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı tahin

  • 4 çay bardağı un

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırarak hamur haline getirin.

2. İstediğiniz kurabiye şeklini verin. 

3. Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alıp pişirin.

Lezzetli bu kurabiyeye sevdikleriniz de bayılacak!

Philips Airfryer 7000 XXL sadece kızartma yapmıyor. Çok sayıda pişirme işlevi sayesinde her türlü yemeği kolayca hazırlayabiliyor. Philips Airfryer'ın kızartmanın yanında ızgara, kavurma, fırında pişirme, ağır ateşte pişirme, yavaş pişirme ve daha birçok pişirme seçeneği bulunuyor.

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6. Çikolatalı Kurabiye

6. Çikolatalı Kurabiye

Çikolatanın girdiği ve kötü olduğu bir şey olabilir mi? Bu çikolatalı kurabiye en favori kurabiyelerinizden biri olacak. Gelin tarifin detaylarına bakalım...

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 40 gram şeker

  • 30 gram tereyağı

  • 100 gram un

  • 10 gram kakao

  • 1 tutam tuz

  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırın ve yoğurun.

2. Hamuru açmak için pişirme kağıdı kullanın. Açtıktan sonra istediğiniz bir kalıpla keserek şekil verin.

3. Philips Airfryer XXL sepetine alın ve pişirin.

Bol bol çikolatalı kurabiye denemeye değer!

7. Fit Kurabiye

7. Fit Kurabiye

Sağlıklı bir kurabiye alternatifi arıyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 2 muz

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 2 çay kaşığı tarçın

  • 1 tutam keten tohumu

  • 2 yemek kaşığı dilimlenmiş badem

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

1. Muzları çatalla ezin ve üzerine tüm malzemeyi ekleyin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yağlı kağıt koyun ve kaşık yardımıyla kurabiyeleri dizin.

3. Kurabiyeleri koyduktan sonra üzerine kaşıkla bastırın.

4. Sürenin yarısında kurabiyeleri ters çevirin ve arkasının pişmesini sağlayın.

Sağlıklı bir kurabiye yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

8. Limonlu Kurabiye

8. Limonlu Kurabiye

Limon seviyorsanız bu kurabiyeye de bayılacaksınız. Bu tarifin adımları şöyle:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 120 gram margarin

  • 1 yumurta

  • 200 gram şeker

  • 210 gram un

  • 1 limonun suyu

  • 1 limon kabuğu rendesi

  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karbonat

Yapılışı:

1. Şeker, limon suyu ve limon rendesini çırpın. 

2. Tuz ve karbonat dışında tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

3. Son olarak tuz ve karbonatı da ekleyin. 

4. Hafif yumuşak bir hamur elde edin. 

5. Kurabiyelere şekil vererek Philips Airfryer XXL'ın sepetine yerleştirin.

Limon tadının baskın olduğu kurabiyeyi çok seveceksiniz.

9. Çikolata Parçacıklı Kurabiye

9. Çikolata Parçacıklı Kurabiye

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 14 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • Yarım bardak esmer şeker

  • Çeyrek bardak toz şeker

  • Yarım bardak sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 1.5 bardak un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

  • Yarım bardak damla çikolata

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Şekerleri kaba alın ve karıştırın. Üzerine yağı ekleyip yine karıştırın.

2. Yumurtayı da ekleyip karıştırın. 

3. Damla çikolata dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. Son olarak damla çikolataları da ekleyip karıştırın.

4. Philips Airfryer XXL sepetine kurabiyeleri koyun ve pişirin.

10. Elmalı Kurabiye

10. Elmalı Kurabiye

Elmalı kurabiye sevmeyen yoktur herhalde. Bu lezzetli kurabiyenin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 125 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 yumurta

  • 1 bardak pudra şekeri

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

İçi için:

  • 3 rendelenmiş elma

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Elmaları yağda biraz kavurun. Üzerine şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak tarçını da ekleyip karıştırıp kenara alın.

2. Yağlar, yoğurt, yumurta ve pudra şekerini karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyip hamur haline getirin.

3. Hamurun içine elmalı harcı koyun ve istediğiniz şekli verin.

4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine kurabiyeleri koyup pişirin.

Lezzetli elmalı kurabiyelerinize herkes bayılacak.

HomeID uygulaması sayesinde birçok tarife kolayca ulaşabilirsiniz. Kolay kullanımı olan uygulamayla Philips Airfryer 7000 XXL'ınızı çok daha işlevsel şekilde kullanabiliyorsunuz.

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