Yağış Uyarısı: AFAD’dan 24 Şehir İçin Uyarı Geldi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır' açıklamasında bulundu.