WBC Boks Şampiyonluk Gecesi İlk Kez İstanbul'da Olacak!
WBC Boks Şampiyonluk Gecesi İlk Kez İstanbul'da Olacak!
Dünyanın en büyük profesyonel boks federasyon WBC Türkiye’de ilk resmi WBC Türkiye Kemerini veriyor! 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da BJK Akatlar Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı muhteşem organizasyonun ayrıntılarına birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek. Dünyanın en büyük profesyonel boks federasyon WBC Türkiye’de ilk resmi, WBC Türkiye Kemerini sahibini bulacak.
Dünya Şampiyonu Kadın Kick Boks sporcumuz da yabancı rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Bediha Taçyıldız, Michaela Hlavacikova ile Funda Alkayış ise Eunice Alejandra Perez Urquilla'nın mücadele edecek.
Berkay Varol, Bediha Taçyıldız ve Funda Alkayış ringe çıkacak!
Berkay Varol, Hafif Ağır Siklet Türkiye Kemeri, Orta Doğu Şampiyonluk Kemeri ve Asya Gümüş Şampiyonluk Kemeri için ringde olacak.
Yenilgisiz boksör Emre Karaceper de WBC Federasyonu’nun üç ünvanını birden kazanmak için ringe çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Etkinlik, Türkiye'nin önde gelen spor organizasyonları Tactical Wolves ve Bujin Fight Club işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
Etkinliğin biletleri için aşağıdaki görsele ya da linke tıklamanız yeterli!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda