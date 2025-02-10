Vücut Peelingi Yaparken En Çok Hangi Hatayı Yapıyorsun?
Vücut Peelingi Yaparken En Çok Hangi Hatayı Yapıyorsun?
Vücut peelingi, cildimizin yenilenmesine yardımcı olan harika bir bakım rutini olsa da, bazen yanlış uygulamalar cildimizi olumsuz etkileyebilir. Kim bilir, belki de farkında olmadan bazı hatalar yapıyorsundur! Cildine en iyi bakımı nasıl verebileceğini keşfetmek için bu testi çöz ve peeling rutininde neleri gözden geçirmen gerektiğini öğren.
Hazırsan, başlayalım! 👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Peelingi ne sıklıkla yapıyorsun?
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2. Peelingi cildine çok sert uygular mısın?
3. Kullandığın peeling ürününün cilt tipine uygun olduğuna dikkat ediyor musun?
4. Vücudunu yeterince nemlendiriyor musun?
5. Peeling yaparken fazla baskı uyguluyor musun?
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6. Peeling sonrası güneşe çıkarken koruyucu krem kullanıyor musun?
7. Peki, vücut peelingi sırasında cildinde tahriş veya kızarıklık oluyor mu?
8. Son olarak, peeling yaparken vücudunun hangi bölgelerine daha çok odaklanıyorsun?
Peelingi cildine çok sert uyguluyorsun.
Peeling sonrası nemlendirici kullanmamak.
Peelingi çok sık yapıyorsun.
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