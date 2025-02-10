Vücut Peelingi Yaparken En Çok Hangi Hatayı Yapıyorsun?

Bakım yapmaya heveslisin ne güzel ama onun da bir dozu olmalı! 😊 Aşırı peeling yapmak, cildin doğal bariyerini zayıflatabilir ve hassaslaşmasına yol açabilir. Cildine nazikçe yaklaşmak önemli. Haftada 1-2 kez peeling yapmak, cildinin yenilenmesi için yeterli olacaktır. Böylece cildin hem sağlıklı kalır, hem de sana teşekkür eder!