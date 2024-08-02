Vücuduna İyi Gelecek Şey Ne?
Vücuduna İyi Gelecek Şey Ne?
Herkesin vücudunun farklı ihtiyaçları var. Peki senin vücuduna iyi gelecek şey ne? Bu testi çözerek sana iyi gelecek şeyi öğrenebilirsin. Haydi öğrenmek için teste!
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1. Önce günde kaç saat uyuduğunu soralım...
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2. Beslenme alışkanlıklarını da öğrenelim mi?
3. Hangi tür egzersizler sana uygun?
4. Günde kaç litre su içiyorsun?
5. Senin hayatında hareketin ne kadar yeri var?
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