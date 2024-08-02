Vücuduna İyi Gelecek Şey Ne?

Sen bu aralar pek güzel uyumuyorsun. O yüzden ihtiyacın olan şey güzel bir uyku. İyi hissetmek için güzel bir uyku şart tabii. Uykunu güzelce alırsan hem zihinsel olarak daha iyi hissedersin hem de bağışıklık sistemin güçlenir. Bu yüzden her akşam çok geçmeden yatmayı alışkanlık haline getirmen gerek. İyi bir uyku uyuduktan sonra gün içinde çok daha enerjik hissedeceğin kesin!