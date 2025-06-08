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Vize Başvurusu Yaparken Dinlenecek Umut Dolu Şarkılar

etiket Vize Başvurusu Yaparken Dinlenecek Umut Dolu Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 20:02

Umudumuzu yitirmeyelim! Başvuru evraklarını topladınız, vizeye başvuracaksınız... Umut dolu bir playlist'e ihtiyaç var, işte tam da o anlarda dinlemeniz gereken şarkılar...

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1. Bendeniz - Satmışım

2. Yalın - Bir Bakmışsın

3. Sezen Aksu - Manifesto

4. Mazhar Alanson - Benim Hala Umudum Var

5. Özlem Tekin - Dağları Deldim

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6. Aydilge - Hayat Şaşırtır

7. Ebru Gündeş - Ben Seçilmem Seçerim

8. Pinhani - Hele Bi Gel

9. Manga - Dünyanın Sonuna Doğmuşum

10. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda

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11. Göksel - Hiç Yok

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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