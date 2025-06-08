Vize Başvurusu Yaparken Dinlenecek Umut Dolu Şarkılar
Umudumuzu yitirmeyelim! Başvuru evraklarını topladınız, vizeye başvuracaksınız... Umut dolu bir playlist'e ihtiyaç var, işte tam da o anlarda dinlemeniz gereken şarkılar...
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1. Bendeniz - Satmışım
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2. Yalın - Bir Bakmışsın
3. Sezen Aksu - Manifesto
4. Mazhar Alanson - Benim Hala Umudum Var
5. Özlem Tekin - Dağları Deldim
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6. Aydilge - Hayat Şaşırtır
7. Ebru Gündeş - Ben Seçilmem Seçerim
8. Pinhani - Hele Bi Gel
9. Manga - Dünyanın Sonuna Doğmuşum
10. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda
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11. Göksel - Hiç Yok
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