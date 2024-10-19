Vicdan Öldü! Artık Her Yer Cinayet

Katliam Gebze'de

Katliam hastane ünitelerinde.

Güvenebilir miyiz?

Doğduğumuz aile kirli

Masum canlıların sokakları tehlike dolu

Tarihi alanlarda tuzak kol geziyor

Hastanelerde çeteler kuruluyor

Yoğun bakım değil, ölüm bakımı çetesi kurulmuş. Farkında mısınız?

Öldürme cirosunun farkında mısınız?

Çuvala koy, dereye at. Para.

Kısırlaştırma, öldür. Para.

Yoğun bakımda öldür. Para.

Sus ve ortak ol. Para.

Tükettirerek öldür. Para.

Hasta et. Para.

İyileştirme. Para

Parasını al, öldür. Para.

Öldür-kazan-kazan. Para.

Vergilerle öldür. Para.

Özelleştir. Para.

Denetimsiz ödenekleştir. Para.

Para, para, para.

Varlığı da yokluğu da cinayet, katliam, cinnet.

Bir ülkede insanların nasıl öldürüldüğüne baktığınızda, neyin öldüğünü görüyoruz.

Toplumsal dayanışma öldü.

Vicdan öldü.

Mesleğe saygı öldü.

İnsanca yaşam öldü.

Sağlıkta denetim öldü.

Ölme hakkı öldü.

Ve neyin serbest kaldığına bakınca...

Sabıka kaydı serbest.

Yetersiz kanıt serbest.

Beyan serbest.

Rızası vardı serbest.

Seçilmiş yetkililer serbest.

Fişi çek talimatı serbest.

Para aktarmak serbest.

Kanlı para serbest.

Bir kerecikten bir şey olmaz, serbest.

Belli ki yoğun bakımdaki her şey sonsuz serbest.

Anne duasını hayatında önceliklendiren canım ülkem...Bu ülkenin annelerine dua edin.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio