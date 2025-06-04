Vespa Motor Fiyat Listesi Haziran 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar
Şehir içi ulaşımda pratik ve hızlı bir kullanım sunan motosikletler, gün geçtikçe daha çok tercih ediliyor. Ülkemizde birçok farklı markanın motosiklet markası bulunuyor. Bu motosiklet markalarından en dikkat çekici olanlarından bir tanesi ise Vespa. Bir İtalyan markası olan Vespa, özellikle tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Vespa güncel fiyatları yakından takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle Vespa fiyatları da güncellendi.
Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?
İşte, Vespa Haziran ayı motor fiyatları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vespa Motor Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vespa Start Fiyat Listesi Haziran 2025
Vespa City Fiyat Listesi Haziran 2025
Vespa Premium Fiyat Listesi Haziran 2025
Vespa Collection Fiyat Listesi Haziran 2025
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın