Vespa Motor Fiyat Listesi Haziran 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar

Şehir içi ulaşımda pratik ve hızlı bir kullanım sunan motosikletler, gün geçtikçe daha çok tercih ediliyor. Ülkemizde birçok farklı markanın motosiklet markası bulunuyor. Bu motosiklet markalarından en dikkat çekici olanlarından bir tanesi ise Vespa. Bir İtalyan markası olan Vespa, özellikle tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Vespa güncel fiyatları yakından takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle Vespa fiyatları da güncellendi.

Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?

İşte, Vespa Haziran ayı motor fiyatları.

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