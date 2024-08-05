Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Lana Del Rey Şarkısısın?
Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Lana Del Rey Şarkısısın?
Bu testte, müzik zevkine ve tercihlerine göre hangi Lana Del Rey şarkısının sana en uygun olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsan, doğru şarkıyı bulmak için başlayalım!👇
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1. Bir Lana gifi seçerek başlayalım!
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2. Bir tane daha :)
3. Biraz da senden bahsedelim! Yeniliklere açık biri misin?
4. Bu tatlılardan birini seçmeni istesek.
5. Peki ya bunlardan?
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