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Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Lana Del Rey Şarkısısın?

etiket Verdiğin Cevaplara Göre Hangi Lana Del Rey Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 16:16

Bu testte, müzik zevkine ve tercihlerine göre hangi Lana Del Rey şarkısının sana en uygun olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsan, doğru şarkıyı bulmak için başlayalım!👇

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1. Bir Lana gifi seçerek başlayalım!

2. Bir tane daha :)

3. Biraz da senden bahsedelim! Yeniliklere açık biri misin?

4. Bu tatlılardan birini seçmeni istesek.

5. Peki ya bunlardan?

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6. Favori saç modelini seç!

7. Bu rujlardan hangisi ona daha çok yakışır?

8. Son olarak, en iyi konser fotoğrafını seç!

Lana Del Rey - Summertime Sadness (Official Music Video)

Lana Del Rey - White Mustang (Official Music Video)

Lana Del Rey - Shades Of Cool

Lana Del Rey - Born To Die

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