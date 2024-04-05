Varacağı Yerden Çok Yolda Olmanın Keyfini Sürmeyi Sevenleri Büyüleyecek 13 Yol

İnsanın bu yolları bitiresi gelmez!Suyun üzerinde bir yol düşünün, öylece kasabalar arasında ulaşım sağlıyorsanız hem de yemyeşil bir rota. Bu yolun bu şekilde yapılmasının hikayesi de kalbimizi çelmeye yetiyor. Suyun üzerine inşa edilen bu yol sırf çevredeki ağaçlar kesilmesin diye bu şekilde yapılmış!Dalgalar ile bir arada bir yolculuk ister miydiniz? O zaman sizi Norveç'e alalım. Birkaç viyadük, koridor ve köprüden oluşan bu yolda giderken doğaya kesin bir dönüş yapacağınıza eminiz. Küçücük adaları birbirine bağlayan köprüler keşfedilmeye değer!Avustralya'da bulunan 4.405 km² yüzölçümüne sahip olan bu adanın her bir köşesi ayrı güzel ama yolları mükemmel! Doğanın içinde, yeşilliklerin arasında kıvrılan yolun hi bitmesini istemeyeceksiniz.24.5 kilometre uzunluğundaki tünel ışıklandırması ve tamamen doğal olarak korunmuş yapısı ile gören herkesi kendine aşık ediyor. Her 6 kilometrede dinlenme mağaraları bulunuyor. Tünelin içinin ise mavi ile ışıklandırılmasının sebebi sürücülerin uyanık kalmasını sağlamak. Ama gerçekten müthiş duruyor!Florida'da bulunan köprüyü geçerken sonu gelmeyen hayallere dalacağınıza eminiz.Ruta 40 olarak bilinen Güney Amerika'nın en ünlü yollarından biri olan bu rota Andes dağlarına paralel bir şekilde kıtanın en güneyinden kuzeyine doğru uzanmaktadır. Gidersiniz, gidersiniz ama yol bitmez...Fransız Alpleri'nde olan bu yol adeta doğanın içindeki bir balkon gibi! 1897 yılında inşa edilen bu yol eskiden odun taşımacılığı için kullanılıyordu. Şimdi ise oldukta turistik bir rota haline geldi!Alplerin arasında kaybolmak mı istiyorsunuz o zaman rotanızı Avustralya'ya çevirelim! Alplerin tepesine çıkan bu yol dik yokuşları ile bizi şimdiden kendine aşık etti.BBC tarafından dünyanın en güzel yolu olarak seçilen Transfagarasan'a sadece araba kullanmak için bile gidebilirsiniz. Dağların eteğinde romantik bir yolculuğa var mısınız?Amerika'nın Ana Caddesi olarak bilinen Route 66 kimsenin bitmesini istemediği Kalforniya'ya dek uzanan bir yoldur. Giderken çöllerden, ormanlardan hatta kanyonlardan geçersiniz. 1926 yılında yapılan otoyol toplamda 3.940 km uzunluğundadır.243 km uzunluğundaki bu yol okyanusun kenarında uzanan bir cennet adeta! 1919-32 yılları arasında savaştan geri dönen askerler tarafından inşa edilen bu yol I.Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlere adanmıştır.754 kilometre uzunluğundaki bu yol Amerika'nın en güzel yanını, doğasını gözler önüne seriyor. İşte rüya gibi bir yol...2.757 metre yükseklikte bir dağ geçidi olan Stelvio Alpler'in ikinci en yüksek geçitlerinden biridir. Uzaktan bakmanız bile buraya gitmeniz için yeter!Tıkla, Hayatı Red'lendir.