Varacağı Yerden Çok Yolda Olmanın Keyfini Sürmeyi Sevenleri Büyüleyecek 13 Yol

Suyun üzerinde bir yol düşünün, öylece kasabalar arasında ulaşım sağlıyorsanız hem de yemyeşil bir rota. Bu yolun bu şekilde yapılmasının hikayesi de kalbimizi çelmeye yetiyor. Suyun üzerine inşa edilen bu yol sırf çevredeki ağaçlar kesilmesin diye bu şekilde yapılmış!