Van Gogh Günümüzde Yaşasaydı Resim Yaparken Dinleyeceği 13 Şarkı
Van Gogh Günümüzde Yaşasaydı Resim Yaparken Dinleyeceği 13 Şarkı
Günümüzde yaşasaydı Van Gogh'un ne dinleyeceğini eminim herkes bir kez merak etmiştir. Üstelik bu şarkılar kesinlikle sanatına da başka bir şekilde yön verirdi!
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1. Gymnopédie No. 1
2. Chopin - Nocturne op.9 No.2
3. "Path of The Wind" by Joe Hisaishi
4. Joe Hisaishi - One Summer's Day
5. Oogway Ascends
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6. Ladyfingers
7. Fairy Fountain
8. New Home
9. Petit Biscuit - You (Official Audio)
10. Yanni-Nightingale
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11. Fairytale
12. Agape
13. FKJ - Ylang Ylang
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