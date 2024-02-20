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Van Gogh Günümüzde Yaşasaydı Resim Yaparken Dinleyeceği 13 Şarkı

etiket Van Gogh Günümüzde Yaşasaydı Resim Yaparken Dinleyeceği 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 14:01

Günümüzde yaşasaydı Van Gogh'un ne dinleyeceğini eminim herkes bir kez merak etmiştir. Üstelik bu şarkılar kesinlikle sanatına da başka bir şekilde yön verirdi!

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1. Gymnopédie No. 1

2. Chopin - Nocturne op.9 No.2

3. "Path of The Wind" by Joe Hisaishi

4. Joe Hisaishi - One Summer's Day

5. Oogway Ascends

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6. Ladyfingers

7. Fairy Fountain

8. New Home

9. Petit Biscuit - You (Official Audio)

10. Yanni-Nightingale

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11. Fairytale

12. Agape

13. FKJ - Ylang Ylang

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