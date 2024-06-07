Van’da Kontrolden Çıkan Askeri Araç Devrildi: 4 Asker Yaralandı
Van’da Kontrolden Çıkan Askeri Araç Devrildi: 4 Asker Yaralandı
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza yerinden ilk gelen görüntüler...
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