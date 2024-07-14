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Uzun Yolculuğa Çıktığınızda Arabadaki Neşeyi Artıracak 13 Şarkı

etiket Uzun Yolculuğa Çıktığınızda Arabadaki Neşeyi Artıracak 13 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 17:31

Tatil dönemi son hız devam ediyor! Eğer tatile uzun yolculuğa çıkıyorsanız bu liste size çok iyi gelecek, arabadaki tüm neşeyi artıracak!

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1. MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ

2. Hande Yener - Havaalanı

3. Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

4. Hadise - Yaz Günü

5. David Guetta - Where Them Girls At ft. Nicki Minaj, Flo Rida

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6. Ajda Pekkan Feat. Ozan Çolakoğlu - Ara Sıcak

7. Pitbull - Fireball ft. John Ryan

8. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım

9. Jason Derulo - Trumpets

10. İdo Tatlıses - Mavişim

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11. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

12. Hadise - Düm Tek Tek

13. Atiye - Salla

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