Uzun Yolculuğa Çıktığınızda Arabadaki Neşeyi Artıracak 13 Şarkı
Uzun Yolculuğa Çıktığınızda Arabadaki Neşeyi Artıracak 13 Şarkı
Tatil dönemi son hız devam ediyor! Eğer tatile uzun yolculuğa çıkıyorsanız bu liste size çok iyi gelecek, arabadaki tüm neşeyi artıracak!
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1. MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ
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2. Hande Yener - Havaalanı
3. Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)
4. Hadise - Yaz Günü
5. David Guetta - Where Them Girls At ft. Nicki Minaj, Flo Rida
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6. Ajda Pekkan Feat. Ozan Çolakoğlu - Ara Sıcak
7. Pitbull - Fireball ft. John Ryan
8. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım
9. Jason Derulo - Trumpets
10. İdo Tatlıses - Mavişim
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