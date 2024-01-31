Uzmandan Açıklama: "Şehrin Isı Adası Olduğu için Kar Yağmıyor"
Uzmandan Açıklama: "Şehrin Isı Adası Olduğu için Kar Yağmıyor"
Meteoroloji, Valilik ve AKOM tarafından beklenen kar yağışı İstanbul'da gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da neden kar yağmadığını açıkladı.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından saat ve gün verilen kar yağışı hakkında konuştu.
Yüksek kesimler haricinde kar yağmayınca Adil Tek, hava durumu tahminlerini ve kar yağışı ihtimallerini değerlendirerek açıklama yaptı.
Tek, özellikle İstanbul'da kar yağışı tahminlerinin tutmamasının sebebinin, atmosfer modellerinde düşük çözünürlüklü veri kullanılmasından kaynaklandığını belirtti. Daha doğru tahminler için yüksek çözünürlüklü bölgesel verilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Tek, hava durumu tahminlerinde sıcaklık faktörünün büyük bir zorluk olduğunu belirtti. İstanbul'da sıcaklık değerlerinin eksi 1 ile 4-5 derece arasında değiştiğini ve bu geniş aralığın yağışın şeklini değiştirebileceğini ifade etti.
İstanbul'da deniz suyu sıcaklıklarının kar yağışını etkilediğini ve mevcut durumda bu sıcaklıkların -1 değerine düşmeyi engellediğini söyledi. Bu durum, yağışların genellikle yağmur veya karla karışık yağmur şeklinde olmasına neden oluyor.
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Tek, İstanbul'un 'ısı adası' olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Sisteme göre, kar yağışı Silivri'ye kadar geliyor ancak İstanbul üzerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde yağıyor. İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru tekrar kar yağışı başlıyor. Şehirdeki sıcaklıkların düşmemesi ve araçlar, ısıtma ve hareketlilikten kaynaklanan enerji, şehrin sıcaklığını kırsala göre daha yüksek tutuyor.
Tek, Şubat ayının ikinci haftasında İstanbul'a gelecek olan sistemlerin, deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha düşmesine bağlı olarak kar yağışı getirebileceğini ifade etti. Deniz suyu sıcaklıklarının 8-9 derecelere kadar indiğinde benzer sistemlerin İstanbul'un merkezinde kar yağışına neden olabileceğini belirtti.
Tek, iklim değişikliğinin deniz suyu sıcaklıklarındaki yükselişin tek sebebi olmadığını, ancak büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Denizlerin iklim değişikliği enerjisini absorbe ederek su sıcaklıklarını yükselttiğini, bu yüzden mevcut sıcaklıkların geçmişe kıyasla daha düşük olduğunu açıkladı.
Tek, İstanbul'un kışı çoğunlukla yağmur şeklinde geçireceğini ve kar beklentisinin olmadığını belirtti. Aralık ve ocak aylarının sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde olacağını, Şubat ayında ise soğuk günlerin az, sıcak günlerin daha fazla olacağını ifade etti. Ancak arada soğuk günlerin de olabileceğini ekledi.
Tek, Şubat'ta İstanbul'da sıcak günler beklenirken, ayın ikinci haftasında kar yağışı olasılığı olduğunu belirtti. Önümüzdeki haftalarda ve Mart-Nisan aylarında sıcaklıkların artacağını, ancak yağışların da çoğalacağını ve baraj doluluk oranlarının yükseleceğini ifade etti.
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