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Uykusu Tutmayanlara Bu Testin Sonunda İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!

etiket Uykusu Tutmayanlara Bu Testin Sonunda İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 20:31

Kimi zaman akşamları uyku tutmuyor malum, en güzel aktivite de film izlemek oluyor. Sen bize kendinden bahset, biz sana uykun kaçtığında izlemen gereken filmi söyleyelim!

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1. Hazırsan, uykuyla başlayalım. Uyku düzenini tanımlaman gerekirse ne derdin?

2. Hayatta en önemsediğin duygu ne?

3. Sinemaya gitmek için güzel bir günü seçer misin şimdi?

4. Sence film izlerken bu yemeklerden hangisi daha iyi gidiyor?

5. Peki bir de içecek seçer misin?

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6. Arkadaşlarınla en sık nereye gidersiniz?

7. Platonik olarak birine aşık mısın diye sorarsak?

8. Son olarak hangi tarz filmler seni kendisine çeker?

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Ye Dua Et Sev (2010)

Ye Dua Et Sev (2010)

Bir kadının hayat deneyimden yola çıkan bu hikaye içinizdeki umudu tekrar yeşertecek. Uykusuz gecelerde küçük bir dünya turuna çıkabilirsiniz. Farklı ülkeler, birbirinden güzel yemekler ve heyecan... Kumandaları hazırlayın! 

Elizabeth Gilbert’in filmle aynı ismi taşıyan ve kendi hayat deneyiminden yola çıkarak yazdığı ses getirici kitaptan beyazperdeye uyarlanan filmde, acılı bir boşanmanın ardından kendini bulma ümidiyle İtalya, Hindistan ve Bali’yi kapsayan uzun bir gezi turuna çıkan Elizabeth’in hikayesini anlatılıyor. Tabi ki bu geziyi genç kadın için unutulmaz kılacak olan şey, yakışıklı Latin erkeği Javier Bardem'in canlandırdığı Felipe'nin Elizabeth'in kalbini çalması olacaktır.

Safe Haven (2013)

Safe Haven (2013)

Biraz gerilim biraz da duygusal... Hepsinden birer parça. Uykusuz gecelerde merakınız sizi esir alacak!

Katie adında gizemli bir kadın Southport'un North Carolina adındaki küçük bir kasabaya gelir. Aniden ortaya çıkışı kasaba halkının aklında soru işaretleri yaratmıştır. Kendine güvenen güzel kadın, buradaki insanlarla kişisel ilişkiler kurmaktan uzak durur. Ta ki bir dizi olay onu, iki çocuğu ile dul kalmış olan Alex ile karşı karşıya getirinceye kadar. Her ne kadar sınırları olsa da Katie, Alex ve ailesiyle gitgide yakınlaşır. Her ne kadar aşık olduğunu hissetse de geçmişten gelen karanlık sırları onu korkutmaktadır. Kasabada ilişki kurduğu insanlardan biri de az konuşan komşusu Jo’dur. Kasabaya geliş nedeni ve kendi hayatı için tercih yapması konusunda Jo onun üzerinde etkili olacaktır.

Midsommar (2019)

Midsommar (2019)

Midsommar, son yılların en çok ses getiren filmlerinden biri. Yönetmeninin bakış açısı bir taraftan hayranlık uyandırırken bir taraftan da insanı düşünmeye sevk ediyor!

Geleneksel Midsommar festivaline katılmak isteyen Dani ve Christian, üniversiteden arkadaşları ile birlikte İsveç’e doğru yola koyulur. İlişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çift, İsveç’in köyünde gerçekleştirecekleri bu tatili ilişkilerini kurtarmak için son şans olarak görür. Çılgın tatillerini geçirecekleri mekanı gören gençler, yemyeşil cennete benzeyen mekanı fazlasıyla sever. Ancak bir süre sonra yerel kutlamaların ve pagan ritüellerinin yapıldığı bu yerin pek de düşündükleri kadar masum olmadığını anlarlar. 90 yılda bir düzenlenen gizli bir ayine katılan gençler, kendilerini korku labirentinin içinde bulur.

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