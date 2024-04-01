Uykusu Tutmayanlara Bu Testin Sonunda İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!

Midsommar, son yılların en çok ses getiren filmlerinden biri. Yönetmeninin bakış açısı bir taraftan hayranlık uyandırırken bir taraftan da insanı düşünmeye sevk ediyor!

Geleneksel Midsommar festivaline katılmak isteyen Dani ve Christian, üniversiteden arkadaşları ile birlikte İsveç’e doğru yola koyulur. İlişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çift, İsveç’in köyünde gerçekleştirecekleri bu tatili ilişkilerini kurtarmak için son şans olarak görür. Çılgın tatillerini geçirecekleri mekanı gören gençler, yemyeşil cennete benzeyen mekanı fazlasıyla sever. Ancak bir süre sonra yerel kutlamaların ve pagan ritüellerinin yapıldığı bu yerin pek de düşündükleri kadar masum olmadığını anlarlar. 90 yılda bir düzenlenen gizli bir ayine katılan gençler, kendilerini korku labirentinin içinde bulur.