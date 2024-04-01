Uykusu Tutmayanlara Bu Testin Sonunda İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!
Uykusu Tutmayanlara Bu Testin Sonunda İzlemesi Gereken Filmi Söylüyoruz!
Kimi zaman akşamları uyku tutmuyor malum, en güzel aktivite de film izlemek oluyor. Sen bize kendinden bahset, biz sana uykun kaçtığında izlemen gereken filmi söyleyelim!
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1. Hazırsan, uykuyla başlayalım. Uyku düzenini tanımlaman gerekirse ne derdin?
2. Hayatta en önemsediğin duygu ne?
3. Sinemaya gitmek için güzel bir günü seçer misin şimdi?
4. Sence film izlerken bu yemeklerden hangisi daha iyi gidiyor?
5. Peki bir de içecek seçer misin?
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6. Arkadaşlarınla en sık nereye gidersiniz?
7. Platonik olarak birine aşık mısın diye sorarsak?
8. Son olarak hangi tarz filmler seni kendisine çeker?
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