Unutulmaz Oyun Müzikleri: Biz Bu Şarkıları Aşamıyoruz
Bu muhteşem şarkılar aynı zamanda oyunlarda da karşımıza çıkmıştı! Hatırlayanların gözü baya baya yaşlı! Oyun girişlerinde, bölüm geçişlerinde çalan hafızalarımıza kazınmış o muhteşem oyun şarkılarıyla bir liste hazırlamak istedik! İyi dinlemeleeer!
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1. Imagine Dragons & J.I.D. - Enemy
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2. Laura Branigan - Self Control
3. Michel Telo - Ai Se Eu Te Pego
4. Snoop Dogg - Riders On The Storm ft. The Doors
5. John Newman - Love Me Again
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6. Gustavo Santaolalla - The Last Of Us
7. The Danish National Symphony Orchestra - Ezio's Family Suite
8. Hans Zimmer - Epilogue
9. Swedish Radio Symphony Orchestra - The Dragonborn
10. Priscilla's Song
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11. Queen - We Will Rock You
12. Blur - Song 2
13. Lil Jon & The East Side Boyz - Get Low (feat. Ying Yang Twins)
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