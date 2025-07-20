Unutulmaz Oyun Müzikleri: Biz Bu Şarkıları Aşamıyoruz

Bu muhteşem şarkılar aynı zamanda oyunlarda da karşımıza çıkmıştı! Hatırlayanların gözü baya baya yaşlı! Oyun girişlerinde, bölüm geçişlerinde çalan hafızalarımıza kazınmış o muhteşem oyun şarkılarıyla bir liste hazırlamak istedik! İyi dinlemeleeer!