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Unutulmaz Oyun Müzikleri: Biz Bu Şarkıları Aşamıyoruz

etiket Unutulmaz Oyun Müzikleri: Biz Bu Şarkıları Aşamıyoruz

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 23:36

Bu muhteşem şarkılar aynı zamanda oyunlarda da karşımıza çıkmıştı! Hatırlayanların gözü baya baya yaşlı! Oyun girişlerinde, bölüm geçişlerinde çalan hafızalarımıza kazınmış o muhteşem oyun şarkılarıyla bir liste hazırlamak istedik! İyi dinlemeleeer!

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1. Imagine Dragons & J.I.D. - Enemy

2. Laura Branigan - Self Control

3. Michel Telo - Ai Se Eu Te Pego

4. Snoop Dogg - Riders On The Storm ft. The Doors

5. John Newman - Love Me Again

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6. Gustavo Santaolalla - The Last Of Us

7. The Danish National Symphony Orchestra - Ezio's Family Suite

8. Hans Zimmer - Epilogue

9. Swedish Radio Symphony Orchestra - The Dragonborn

10. Priscilla's Song

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11. Queen - We Will Rock You

12. Blur - Song 2

13. Lil Jon & The East Side Boyz - Get Low (feat. Ying Yang Twins)

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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