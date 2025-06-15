Ünlü Şeflerden İlhamla: Evde Yapabileceğin Restoran Kalitesinde Tarifler
Ünlü şeflerin tabaklarına hepimiz hayran oluyoruz. Peki bunu evde kendin yapmak istemez misin? Restoranlardaki kalitede güzel yemekler yapmak evde de mümkün. Hem kendin hem sevdiklerin için lezzetli ve restoran kalitesinde olan kolay yemekler neler bakalım mı?
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Dana Bonfile - Patates Püresi
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Mantar Risotto
Trüflü Mac&Cheese
Roka Salatası
Limonlu Cheesecake
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Tavada Karides
Tavuk Piccata
Napoli Pizza
Beef Wellington
Sufle
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Pad Thai
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