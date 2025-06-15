Ünlü Şeflerden İlhamla: Evde Yapabileceğin Restoran Kalitesinde Tarifler

Mac&Cheese bildiğimiz basit bir makarna ama ona bir de trüf eklersek hem lezzetlendiririz hem de daha kaliteli bir yemek haline getirebiliriz. Amerikan mutfağının klasiği olan Mac&cheese'i hazırlamak için beşamel sos ve bol çedar peynirine ihtiyacın var. Makarnayı fırından almadan önce üzerine damla trüf yağı gezdirebilir ve lezzetini katlayabilirsin.