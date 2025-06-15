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Ünlü Şeflerden İlhamla: Evde Yapabileceğin Restoran Kalitesinde Tarifler

etiket Ünlü Şeflerden İlhamla: Evde Yapabileceğin Restoran Kalitesinde Tarifler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.06.2025 - 19:03

Ünlü şeflerin tabaklarına hepimiz hayran oluyoruz. Peki bunu evde kendin yapmak istemez misin? Restoranlardaki kalitede güzel yemekler yapmak evde de mümkün. Hem kendin hem sevdiklerin için lezzetli ve restoran kalitesinde olan kolay yemekler neler bakalım mı?

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Dana Bonfile - Patates Püresi

Dana Bonfile - Patates Püresi

Patates püresi eşliğinde sunulan her yemek çok klas durmuyor mu? Dana bonfileyi tavada mühürleyerek pişireceğin bu tarife bir de karamalize soğan eklersen tabağın daha zengin görünür. Patates püresine süt ve tereyağı ekleyerek restoran ayarında bir püre yapman mümkün. Sunum için taze biberiyeden yardım alabilirsin.

Mantar Risotto

Mantar Risotto

Risotto, İtalyan mutfağına özgü bir lezzet. Evde de kolayca yapabileceğin bir lezzet aslında. Mantarlı risotto, restoran kalitesinde yemeklerden zaten. Sote yaptığın mantarlar, parmesan peyniri ve pirinçle hazırlayacağın risottonun kıvamını tutturabilirsen herkesin hayran olacağına eminiz!

Trüflü Mac&Cheese

Trüflü Mac&Cheese

Mac&Cheese bildiğimiz basit bir makarna ama ona bir de trüf eklersek hem lezzetlendiririz hem de daha kaliteli bir yemek haline getirebiliriz. Amerikan mutfağının klasiği olan Mac&cheese'i hazırlamak için beşamel sos ve bol çedar peynirine ihtiyacın var. Makarnayı fırından almadan önce üzerine damla trüf yağı gezdirebilir ve lezzetini katlayabilirsin.

Roka Salatası

Roka Salatası

Roka salatası basit değil mi dediğini duyar gibiyiz. Ama sıradan roka salatasına pancar ve keçi peyniri ekleyerek restoran kalitesine ulaştırabilirsin. Pancarları airfryer'da pişirip roka salatasına koyabilirsin. Üzerine nar taneleri ya da keçi peyniri ile zenginleştirerek hem göze hem mideye hitap eden bir salata hazırlayabilirsin.

Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake

Restoran ayarında tatlı yapmak zor olabilir. Ama kaliteli ve çok da zor olmayan limonlu cheesecake ile güzel bir kapanış yapabilirsin. Yumuşak dokulu ve hafif ekşi bu lezzet dengeli bir tatlı seçeneği olacaktır.

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Tavada Karides

Tavada Karides

Karides zaten seviyorsan bu tarif tam senlik diyebiliriz. Ama bu basit bir karides değil. Bu tarifle karidesin lezzetine lezzet katıyoruz. Tatlı ekşi bir sos hazırlayarak karidesi daha lezzetli bir hale getirmek mümkün. Dilim ananas, kırmızı biber ve taze soğanla tavada pişireceğin karidese sunduğun herkes bayılacak.

Tavuk Piccata

Tavuk Piccata

İtalyan mutfağına ait tavuk piccata tarifini yaparak restoran kalitesinde bir tabak çıkarabilirsin. Limon ve kapariyle hazırlanan sosla bütünleşen tavuk göğsü, lezzetli ve yumuşacık oluyor. Şık bir sunumla birleştirerek bu yemeği hazırlayabilirsin.

Napoli Pizza

Napoli Pizza

Evde Napoli pizza yapmak çok güzel bir hareket olmaz mı? Belki oradaki gibi olmaz ama sen kendi tarzında bir pizza yapabilirsin. İnce hamur, lezzetli sosu ve mozzeralla peynirinin bir araya geldiği pizzanın dışı çıtır, içi yumuşacık oluyor.

Beef Wellington

Beef Wellington

Biraz marifetlerini ortaya çıkarmak istiyorsan Beef Wellington yapabilirsin. Üzerinde milföy sarılı olan dana fileto, mantar, soğan ve sarımsaklı bir karışımla kaplanıyor. Özellikle özel misafirlere sunmak için hazırlayabileceğin Beef Wellington'ı keserken herkes sana hayran hayran bakacak!

Sufle

Sufle

Sufle, basit görünen ama aslında çok teknik bir tatlı. İçinden çikolatalar fışkıran sufleyi sıcak sıcak servis edersen tadına doyamazsın. Yumuşak keki kaşıkladığında fışkıran sıcak çikolataya dondurma ekleyerek dengeyi bulabilirsin.

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Pad Thai

Pad Thai

Tayland'ın meşhur yemeklerinden olan tavuklu Pad Thai, lezzetli ve farklı bir tarif. İçinde pirinç tavuk, yumurta, yer fıstığı ve daha birçok malzeme olan yemeği güzel bir sunumla restoran kalitesine ulaştırabilirsin.

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buffythevampireslayer
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