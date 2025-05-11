Ünlü Rapçi Ezhel "Sercan İpekçioğlu" Kimdir, Kaç Yaşında? Ezhel Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Türk rap sahnesinin asi çocuğu Ezhel, her çıkardığı parçayla listeleri altüst etmeye devam ediyor. Sokak kültürünü ve toplumsal meseleleri cesurca dile getiren şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, sosyal medyada da sıkça merak ediliyor.
Peki, Ezhel kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi şarkılarla tanınıyor?
Sizler için ünlü rapçinin yaşamını ve kariyerini araştırdık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezhel Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezhel’in Kariyer Başlangıcı
Ezhel’in Güncel Projeleri
Ezhel'in Şarkıları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın