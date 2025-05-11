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Ünlü Rapçi Ezhel "Sercan İpekçioğlu" Kimdir, Kaç Yaşında? Ezhel Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Ünlü Rapçi Ezhel "Sercan İpekçioğlu" Kimdir, Kaç Yaşında? Ezhel Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.05.2025 - 15:54 Son Güncelleme: 11.05.2025 - 15:56

Türk rap sahnesinin asi çocuğu Ezhel, her çıkardığı parçayla listeleri altüst etmeye devam ediyor. Sokak kültürünü ve toplumsal meseleleri cesurca dile getiren şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, sosyal medyada da sıkça merak ediliyor. 

Peki, Ezhel kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi şarkılarla tanınıyor? 

Sizler için ünlü rapçinin yaşamını ve kariyerini araştırdık.

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Ezhel Kimdir?

ezhel kimdir

Ezhel, gerçek adıyla Ömer Sercan İpekçioğlu, 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğmuştur. Müzik kariyerine 2008 yılında başlamış ve sahne adı olarak “Ezhel”i benimsemiştir. Müziğinde hip hop, reggae ve trap türlerini harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. 2017 yılında çıkardığı “Müptezhel” albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştır. 

Ezhel Kaç Yaşında?

Ezhel, 1 Temmuz 1991 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. ￼

Ezhel Nereli?

Ezhel, Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğmuştur. Babası Kilisli, annesi ise Erzincan İliç Yakuplu Köyü’ndendir.

Ezhel’in Kariyer Başlangıcı

ezhel eğitim

Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Ezhel, 12 yaşında rap müzikle tanışmıştır. 15 yaşında liseyi bırakarak müzik kariyerine odaklanmıştır. İlk olarak “Ais Ezhel” adıyla sahne almış, daha sonra “Ezhel” ismini kullanmaya başlamıştır. 2017 yılında çıkardığı “Müptezhel” albümüyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Ezhel’in Güncel Projeleri

ezhel yaş

Ezhel, müzik kariyerine aktif olarak devam etmektedir. Son olarak Ağla adlı bir şarkı yayımlamıştır. Ayrıca, 2025 yılında Murda ile birlikte Dayanamam adlı bir single çıkarmıştır.

Ezhel'in Şarkıları

ezhel şarkılar

Ezhel'in birçok albümü ve single'ı bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde:

  • Rastafaray (2011)

  • Pelesenk (ft. Aga B) (2012)

  • Antrenman (ft. Kamufle, Aga B & Harun Adil) (2012)

  • Psikokramp (ft. Red) (2012)

  • SBAG (ft. Aga B, Funk'd Up & Dj Suppa)

  • 3 Gün (2013)

  • Façamızı Kes (2015)

  • Ateşi Yak (ft. Aga B) (2016)

  • Gerçek Sandım (ft. Sansar Salvo) (2016)

  • Kayip Nesil (ft. Kamufle & Aga B) (2016)

  • İmkansızım (2017)

  • Ihtan (ft. Şehinşah) (2017)

  • Kazıdık Tırnaklarla (2018)

  • KAFA10 (ft. Anıl Piyancı) (2018)

  • Felaket (2019)

  • Summer of My Life (ft. Gringo, Yung Kafa ve Kücük Efendi) (2019)

  • ne deve ne kush (ft. Büyük Ev Ablukada) (2019)

  • Boynumdaki Chain (ft. Murda) (2019)

  • Olay (2019)

  • Lolo (2019)

  • Aya (ft. Murda) (2019)

  • Pırlanta (ft. Murda) (2019)

  • Mon Ami (ft. Eno) (2019)

  • Neden Garip Ötersin Bülbül (ft. DJ Artz) (Neşet Ertaş Remix) (2019)

  • Bi Sonraki Hayatımda Gel (ft. Murda) (2020)

  • Limit Yok (ft. Patron, Anıl Piyancı, Sansar Salvo, Allâme, Kamufle, Beta, Pit10) (2020)

  • İz Bırak (ft. Vio) (2020)

  • Jeaolus & Greedy (ft. OMG) (2020)

  • Made In Turkey (ft. Murda) (2020)

  • Devam (ft. Luciano & Gentleman) (2020)

  • Allah'ından Bul (2020)

  • Link UP (ft. Kelvyn Colt) (2020)

  • Melodien (ft. Newman) (2020)

  • Not a day (ft. Patrice) (2021)

  • Sakatat (2021)

  • 4 Kanaken (ft. Haftbefehl, Capo, Veysel) (2021)

  • Lifeline (ft. Gentleman) (2021)

  • Astronaut In The Ocean - Ezhel Remix (ft. Masked Wolf) (2021)

  • Bul Beni (2021)

  • BENIM HAYALLER (ft. Luciano) (2021)

  • End of Time (ft. Kelvyn Colt) (2021)

  • Mayrig (2021)

  • VIP (ft. Olexesh, Hell Yes) (2021)

  • Hayrola (2021)

  • Ağlattın (2022)

  • Daima (2022)

  • Müptezhel (2017)

  • Lights Out (Ufo361 ile) (2019)

  • Made in Turkey (Murda ile) (2020)

  • Ağla (2025)

  • Dayanamam (Murda ile)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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