Ünlü Bir Şef Olmak İçin Hangi Engelleri Aşmalısın?
Ünlü Bir Şef Olmak İçin Hangi Engelleri Aşmalısın?
Sana ünlü bir şef olabilmen için bütün fırsatlar sunulacak diyelim. Ama önünde birkaç engel var ve bu engelleri hemen aşman gerekiyor. İşte bu test, bu engellerin ne olduğunu söyleyecek!
Gerçekleri duymaya hazır ol şefim!
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1. Evet, başlayalım! Çok önemli bir davet için yemek yapman lazım. Malzemeler tamam ama zaman kısıtlı. Ne yaparsın?
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2. Mutfakta harıl harıl yemek yaparken asla vazgeçemediğin bir mutfak aleti var. Bu alet, bunlardan hangisi olabilir?
3. Devam edelim! Yemek yaparken en kritik anda bir malzemeyi unuttuğunu fark ettin. Çok az zamanın var. Ne yaparsın?
4. Şimdi net bir cevap istiyoruz senden: Sabırsız biri misin?
5. Evet, devam! Yemek yaparken herkesin gözü sende olduğunda nasıl davranıyorsun?
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