Ünlü Bir Şarkıcı Olsan Hangi Dalda Ödül Alırdın?

Sen duygusal ve etkileyici şarkılarla dinleyicileri kendine öyle bir hayran bırakmışsın ki şarkı sözlerin insanları derinden etkiliyor. Sene içinde yaptığın bir şarkı dünya çapında o kadar sevilmiş ki milyonlarca kez dinlenmiş. Bu yaşanmadı diye üzülme! Eğer ünlü bir şarkıcı olsaydın sana kesinlikle Grammy yolu görünürdü!