Ünlü Bir Şarkıcı Olsan Hangi Dalda Ödül Alırdın?
Ünlü Bir Şarkıcı Olsan Hangi Dalda Ödül Alırdın?
O görkemli ödül törenlerini izlediğimizde hangimiz kendimizi o sahnede hayal etmiyoruz ki? Gelin bu hayal gerçekleşmiş gibi yapalım! Bakalım sen ünlü bir şarkıcı olsan hangi ödülü alırdın? 👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, hangi tarz müzik yapardın?
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2. Önemli bir konser vereceksin, ne tarz bir sahne şovu planlardın?
3. Peki hangi pop yıldızının tarzı sana hitap ediyor?
4. Sahneye çıktığında ilk hangi tarz şarkılarını seslendirirdin?
5. Bir müzik ödülüne katılacaksın diyelim, Lady Gaga'nın giydiği kostümlerden hangisini tercih ederdin?
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6. Genelde ne tarz şarkı sözleri yazardın?
7. Söyle bakalım, ünlü bir şarkıcı olarak senin en önemli kulis isteğin ne olurdu?
8. Hangi ödülü almak sana gururlu hissettirir?
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