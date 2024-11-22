Ünlü Astrolog Dinçer Güner Aşk Müjdesini Verdi: Venüs ile Satürn Arasında Sekstil Açı Oluşuyor

Kasım ayı aşk ayı diye boşuna dememişler. Boğa burcunda meydana gelen dolunayın ardından da gökyüzü yeni bir astrolojik olaya tanıklık edecek. Venüs ile Satürn arasında yeni bir sekstil açı oluşuyor. Astrolog Dinçer Güner'in anlatımına göre, hem ilişkilerde yenilikler hem de yeni ilişkiler bekliyor bizi. Yeni açının etki süresi ise üç gün olacak.

Fakat bu açı, bize sadece güzellikler getirmiyor.

Gelin, Venüs ile Satürn'ün açı yorumuna bakalım.