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Ünlü Astrolog Dinçer Güner Aşk Müjdesini Verdi: Venüs ile Satürn Arasında Sekstil Açı Oluşuyor

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Ünlü Astrolog Dinçer Güner Aşk Müjdesini Verdi: Venüs ile Satürn Arasında Sekstil Açı Oluşuyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 17:14

Kasım ayı aşk ayı diye boşuna dememişler. Boğa burcunda meydana gelen dolunayın ardından da gökyüzü yeni bir astrolojik olaya tanıklık edecek. Venüs ile Satürn arasında yeni bir sekstil açı oluşuyor. Astrolog Dinçer Güner'in anlatımına göre, hem ilişkilerde yenilikler hem de yeni ilişkiler bekliyor bizi. Yeni açının etki süresi ise üç gün olacak.

Fakat bu açı, bize sadece güzellikler getirmiyor.

Gelin, Venüs ile Satürn'ün açı yorumuna bakalım.

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Ünlü astrolog Dinçer Güner, önümüzdeki üç gün etkisini sürdürecek olan Venüs ile Satürn arasında sekstil açıya dikkat çekti.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, önümüzdeki üç gün etkisini sürdürecek olan Venüs ile Satürn arasında sekstil açıya dikkat çekti.

Yaptığı astrolojik yorumlarla gündemden düşmeyen ünlü isim, bu kez yaptığı paylaşımla takipçilerine aşk müjdesi verdi. Kasım ayının sonlarına yaklaşmışken gelen bu müjde, pek bi makbule geçti!

Güner'e göre ilişkilerde daha ciddi planlar yapılmaya başlanıyor, uzun vadeli düşünme eğilimi artıyor.

Güner'e göre ilişkilerde daha ciddi planlar yapılmaya başlanıyor, uzun vadeli düşünme eğilimi artıyor.

Bu dönemde, anlık duygusal parlamaların azaldığı görülüyor. Çiftler daha anlayışlı oldukları bir döneme giriş yapıyor. Birbirlerine karşı daha olgun yaklaşımlar sergileyen çiftler, ilişkilerini sağlam bir zemin üstüne oturtuyor.

Yeni bir ilişkiye adım atanlara da müjdeli haberler var.

Yeni bir ilişkiye adım atanlara da müjdeli haberler var.

Bu dönemde kuracağınız ilişkiler, yalnızca romantik anlamda sizi tatmin etmekle kalmıyor. Ayn zamanda hayatınızın temellerine de katkı sağlayan birisi çıkıyor karşınıza. Geçmiş ilişkilerde yaşadığınız olumsuz deneyimleri, hayal kırıklıklarını şifalandırmak için harika bir dönem. 

Artık daha sağlam adımlarla ilerliyor ve mevcut ilişkilerimizde de daha uzun vadeli kararlar alıyoruz.

Sadece aşk konusunda değil, projelerimizde de şanslıyız.

Sadece aşk konusunda değil, projelerimizde de şanslıyız.

Sanat ve yaratıcı projelerde özgün fikirlerinizi daha özgürce ifade edebileceğiniz bir döneme giriyoruz. Ayrıca kendi değerlerimizi ve sınırlarımızı daha iyi belirlediğimiz, sağlam adımlar attığımız bir dönemdeyiz.

Son olarak finansal konularda da disiplin sağlayabileceğimizi belirtelim.

Son olarak finansal konularda da disiplin sağlayabileceğimizi belirtelim.

Bugünlerde para yönetimi, para biriktirme ve harcama konusunda daha planlı hareket edebiliriz. Gereksiz harcamalardan kaçınma eğiliminde olabiliriz.

Dileriz bu süreç size aşk, sağlık, bol bol da para getirir!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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