Ünlü Astrolog Dinçer Güner Aşk Müjdesini Verdi: Venüs ile Satürn Arasında Sekstil Açı Oluşuyor
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Ünlü Astrolog Dinçer Güner Aşk Müjdesini Verdi: Venüs ile Satürn Arasında Sekstil Açı Oluşuyor
Kasım ayı aşk ayı diye boşuna dememişler. Boğa burcunda meydana gelen dolunayın ardından da gökyüzü yeni bir astrolojik olaya tanıklık edecek. Venüs ile Satürn arasında yeni bir sekstil açı oluşuyor. Astrolog Dinçer Güner'in anlatımına göre, hem ilişkilerde yenilikler hem de yeni ilişkiler bekliyor bizi. Yeni açının etki süresi ise üç gün olacak.
Fakat bu açı, bize sadece güzellikler getirmiyor.
Gelin, Venüs ile Satürn'ün açı yorumuna bakalım.
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, önümüzdeki üç gün etkisini sürdürecek olan Venüs ile Satürn arasında sekstil açıya dikkat çekti.
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Güner'e göre ilişkilerde daha ciddi planlar yapılmaya başlanıyor, uzun vadeli düşünme eğilimi artıyor.
Yeni bir ilişkiye adım atanlara da müjdeli haberler var.
Sadece aşk konusunda değil, projelerimizde de şanslıyız.
Son olarak finansal konularda da disiplin sağlayabileceğimizi belirtelim.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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