Ünlü Astrolog Bugün için Uyardı: "Saat 11'de Başlayacak!"

Ünlü astrolog Dinçer Güner'den heyecan verici bir haber var! Her yıl sadece birkaç kez gerçekleşen ve astroloji dünyasında büyük bir öneme sahip olan Merkür'ün Güneş'in kalbinde olma olayı, bu yıl 28 Şubat'ta Balık burcunda gerçekleşecek. Bu olay, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Merkür'ün, Güneş'in tam merkezine yerleştiği ve bu süreçte astrolojik olarak önemli bir enerji yaydığı bir fenomeni ifade ediyor.