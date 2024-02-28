Ünlü Astrolog Bugün için Uyardı: "Saat 11'de Başlayacak!"
Ünlü Astrolog Bugün için Uyardı: "Saat 11'de Başlayacak!"
Ünlü astrolog Dinçer Güner'den heyecan verici bir haber var! Her yıl sadece birkaç kez gerçekleşen ve astroloji dünyasında büyük bir öneme sahip olan Merkür'ün Güneş'in kalbinde olma olayı, bu yıl 28 Şubat'ta Balık burcunda gerçekleşecek. Bu olay, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Merkür'ün, Güneş'in tam merkezine yerleştiği ve bu süreçte astrolojik olarak önemli bir enerji yaydığı bir fenomeni ifade ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 28 Şubat Çarşamba günü için gökyüzündeki olayları ve etkilerini açıkladı. Merkür, balık burcunda ve Güneş’in kalbinde yer alacak, ancak bu kez yanında Satürn de olacak, dedi.
"Güneş'i bir monark olarak düşünebilirsiniz. Diğer gezegenler, Güneş'in kalbinde bulunduklarında, geçici bir süreliğine hükümeti ele geçirirler. Bu durum, 23 Nisan'da çocukların politikacıların koltuklarına oturduğu gibi bir durumdur" diye konuştu.
Güner sözlerine uyarılar da ekledi: "Merkür, iletişimle ilişkilidir. Söylediklerimiz ve düşüncelerimiz arasında bir bağlantı vardır. Merkür, Güneş'in kalbine geçtiğinde, sistemin merkezine yerleşir. İşte bu noktada, söylediklerinize ve düşüncelerinize dikkat etmeliyiz."
"Merkür'ün Güneş'in kalbinde bulunma durumu, 28 Şubat günü TSİ 03:28'de başlar ve en yüksek noktasına 11.33 ile 12.01 arasında ulaşır. Bu zaman dilimi oldukça değerli. Merkür'ün Güneş'in kalbinde olma durumu 19:41'e kadar devam eder."
Peki, Merkür'ün Balık burcunda olması neyi ifade eder? 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu süreçte, düşüncelerimize, ifade biçimimize ve yazdıklarımıza dikkat etmeliyiz. Pozitif düşüncelere odaklanmak, olumlu sonuçlar doğurabilir. İyi dileklerde bulunmak, pozitif ifadeler kullanmak ve iyi niyetli hareketlerde bulunmak önemlidir. Ancak Satürn'ün etkisini de göz ardı etmemeliyiz. Satürn'ün yanında olması, hayatı derinlemesine sorgulayacağımızı gösterir."
Güner sözlerine, "Hayatımızın hangi noktasında olduğumuzu, ilişkilerimizin doğruluğunu, yaşam tarzımızın uygunluğunu, hedeflerimizle gerçekleştirdiklerimizin uyumunu ve yaşamdan tatmin olup olmadığımızı sorgulayacağımız bir süreç bizi bekliyor. Bu dönemde, destekleyeceğiniz kararlar alabilir, sigarayı bırakabilir, ilişkinizi sonlandırabilir veya daha mutlu olacağınız bir iş arayışına girebilirsiniz. Bu zaman dilimi, ilk adımı atacağınız süre olabilir" diye devam etti.
Güzel haberler de var: "Merkür ve Satürn'ün kavuşumu, zihinsel disiplin ve istikrarlı adımlar atma yeteneği anlamına gelir. Merkür'ün Güneş'in kalbinde olma durumu ve Satürn ile birleşmesi, hayatınızda belki de hiç atmayacağınızı düşündüğünüz adımları atmanızı destekleyebilir."
Sonuç olarak, "Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması ve Satürn ile kavuşması durumunda, yanılgılara dikkat etmek önemlidir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu nedenle, iletişimde kendinizi doğru, net ve açık bir şekilde ifade etmeye özen göstermelisiniz" diye konuştu.
"Unutmayın, hiçbir durum astrolojik olarak tamamen iyi veya tamamen kötü değildir. Her durum, bir denge ile birlikte işler."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda