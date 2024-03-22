Ünlü Astrolog 24 Mart Tarihini İşaret Etti! İşte O Gün ve Saatte Dileklerin Gerçek Olmasını Sağlayacak Reçete!
Ünlü Astrolog 24 Mart Tarihini İşaret Etti! İşte O Gün ve Saatte Dileklerin Gerçek Olmasını Sağlayacak Reçete!
Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına ünlü astrolog Mine Ölmez konuk oldu. Mine Ölmez, baharın gelişine özel bolluk ve bereket uygulaması için tarih ve saat verdi. Reçeteyi, 24 Mart Pazar günü saat 19.36'da uygulayanları iş, kariyer, aşk, bolluk ve bereket bekliyor.
İşte, detaylar...
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Canlı yayında işlediği konular ve davet ettiği konuklarla sık sık gündeme gelen Nur Viral'in programında bu kez ünlü astrolog Mine Ölmez vardı.
Astrolog Mine Ölmez, canlı yayında bolluk ve bereket için yapılacak uygulamaları anlattı. Tam vaktinde yapılması gereken uygulamalar için tarih de verdi!
İş bulmak, kariyerinde başarı elde etmek, iş yerinde parlamak, bolluk ve berekete kavuşmak için reçete veren ünlü astrolog, aşk için de reçete vermeyi ihmal etmedi.
İşte, 24 Mart Pazar günü saat tam 19.36'da yapılacak uygulamanın reçetesi!
Evlenmek isteyenler ise 24 Mart'a kadar açık pembe veya beyaz bir kese hazırlasın!
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Benzer uygulamaları mülk sahibi olmak, ev veya araba satın almak için hatta para ve kazanç elde etmek için de yapabilirsiniz. Bu noktada uygulama için kullacağınız keselerin rengi değişiyor.
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