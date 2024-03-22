Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ünlü Astrolog 24 Mart Tarihini İşaret Etti! İşte O Gün ve Saatte Dileklerin Gerçek Olmasını Sağlayacak Reçete!

Ünlü Astrolog 24 Mart Tarihini İşaret Etti! İşte O Gün ve Saatte Dileklerin Gerçek Olmasını Sağlayacak Reçete!

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.03.2024 - 15:21

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına ünlü astrolog Mine Ölmez konuk oldu. Mine Ölmez, baharın gelişine özel bolluk ve bereket uygulaması için tarih ve saat verdi. Reçeteyi, 24 Mart Pazar günü saat 19.36'da uygulayanları iş, kariyer, aşk, bolluk ve bereket bekliyor. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Canlı yayında işlediği konular ve davet ettiği konuklarla sık sık gündeme gelen Nur Viral'in programında bu kez ünlü astrolog Mine Ölmez vardı.

Canlı yayında işlediği konular ve davet ettiği konuklarla sık sık gündeme gelen Nur Viral'in programında bu kez ünlü astrolog Mine Ölmez vardı.

Astrolog Mine Ölmez, canlı yayında bolluk ve bereket için yapılacak uygulamaları anlattı. Tam vaktinde yapılması gereken uygulamalar için tarih de verdi!

Astrolog Mine Ölmez, canlı yayında bolluk ve bereket için yapılacak uygulamaları anlattı. Tam vaktinde yapılması gereken uygulamalar için tarih de verdi!

Venüs ve Jüpiter'in güçlü enerjileriyle harmanlanan, yılın en bereketli zamanlarının başladığını ifade eden Ölmez, 24 Mart tarihinde 'dualarınızı, niyetlerinizi ve dileklerinizi bu saate denk getirin.' dedi.

İş bulmak, kariyerinde başarı elde etmek, iş yerinde parlamak, bolluk ve berekete kavuşmak için reçete veren ünlü astrolog, aşk için de reçete vermeyi ihmal etmedi.

İş bulmak, kariyerinde başarı elde etmek, iş yerinde parlamak, bolluk ve berekete kavuşmak için reçete veren ünlü astrolog, aşk için de reçete vermeyi ihmal etmedi.

İşte, 24 Mart Pazar günü saat tam 19.36'da yapılacak uygulamanın reçetesi!

İşte, 24 Mart Pazar günü saat tam 19.36'da yapılacak uygulamanın reçetesi!

Bir kırmızı kesenin içerisine bir çubuk tarçın ve göz kararıyla bir tutam karanfil atıyorsunuz. Saat tam 19.36'da beyaz bir kağıda, mümkünse kırmızı kalemle 'ben kariyerimde çok başarılıyım.', Hangi işi istiyorsanız, onu yazarak '... işe girdim. Allah'ım sana şükürler olsun' yazıyorsunuz ve kesenin içine atıyorsunuz. Keseyi kapatmadan önce kabuk tarcının ucunu hafif yakarak kesenin içini tütsülüyorsunuz. 

Keseyi bahar boyunca, yaklaşık 40 gün ya da bir ay, ne kadar devam ettirebilirseniz; yastığınızın altına koyun ve uyuyun. Bu uygulama ile hazırladığınız keseyi 20 Nisan tarihine kadar yastığınızın altında bulundurarak her gece aynı duaları etmeyi de ihmal etmeyin.

Evlenmek isteyenler ise 24 Mart'a kadar açık pembe veya beyaz bir kese hazırlasın!

Evlenmek isteyenler ise 24 Mart'a kadar açık pembe veya beyaz bir kese hazırlasın!

Evlenmek isteyenler, aşk hayatını yoluna sokmak isteyenler de pirinç ve gül ile benzer bir ritüel yapabilirler. Astrolog Mine Ölmez'in reçetesine göre, bu kez beyaz ya da açık pembe bir kesenin içine gül ve dilerseniz pirinç koyuyorsunuz. Beyaz bir kağıda yeşil bir kalemle 'Ben evlendim, çok mutluyum. Allah'ım sana şükürler olsun.' gibi dileklerle not yazıyorsunuz. Bu defa da keseyi kapatmadan önce gül ile ya da ada çayı ile tütsü yapıyorsunuz. 

Niyetinizi tekrar ederek ağzını bağladığınız keseyi yastığınızın altında bekletmeyi ve mümkünse 20 Nisan'a kadar orada tutmayı deneyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Benzer uygulamaları mülk sahibi olmak, ev veya araba satın almak için hatta para ve kazanç elde etmek için de yapabilirsiniz. Bu noktada uygulama için kullacağınız keselerin rengi değişiyor.

Benzer uygulamaları mülk sahibi olmak, ev veya araba satın almak için hatta para ve kazanç elde etmek için de yapabilirsiniz. Bu noktada uygulama için kullacağınız keselerin rengi değişiyor.

Örneğin mal, mülk, araba, ev sahibi olmak için yeşil kesenin içine mısır, gül, kabuk tarçın ve lavanta koyabilirsiniz. Tütsü için de ada çayı, tarçın ve lavantayı kullanabilirsiniz. 

Para içinse mor kese kullanmalısınız. Tütsüyü ise mutlaka ada çayı ile yapabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?