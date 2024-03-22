Ünlü Astrolog 24 Mart Tarihini İşaret Etti! İşte O Gün ve Saatte Dileklerin Gerçek Olmasını Sağlayacak Reçete!

Bir kırmızı kesenin içerisine bir çubuk tarçın ve göz kararıyla bir tutam karanfil atıyorsunuz. Saat tam 19.36'da beyaz bir kağıda, mümkünse kırmızı kalemle 'ben kariyerimde çok başarılıyım.', Hangi işi istiyorsanız, onu yazarak '... işe girdim. Allah'ım sana şükürler olsun' yazıyorsunuz ve kesenin içine atıyorsunuz. Keseyi kapatmadan önce kabuk tarcının ucunu hafif yakarak kesenin içini tütsülüyorsunuz.

Keseyi bahar boyunca, yaklaşık 40 gün ya da bir ay, ne kadar devam ettirebilirseniz; yastığınızın altına koyun ve uyuyun. Bu uygulama ile hazırladığınız keseyi 20 Nisan tarihine kadar yastığınızın altında bulundurarak her gece aynı duaları etmeyi de ihmal etmeyin.