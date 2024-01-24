Unipoly, Web3 ve Oyun Sektörüne Dair Proje ve Teknolojilerini 2024 Lansman Etkinliğinde Tanıttı!

Unipoly, AI ve Web3 teknolojilerini entegre ederek oyun deneyimlerini geliştiren kapsamlı bir geliştirme platformu sunuyor. Platform, AI yardımıyla çok oyunculu yapı geliştirme, otomatik Web3 ve NFT yapısı entegrasyonu ve API oluşturma gibi özellikler içeriyor. Ayrıca, AI asistanı, oyunların detaylı analizinde, teknik özetlerde ve arka plan mimarisi oluşturmada yardımcı oluyor. Platform, entegrasyonu kolaylaştıran güçlü bir arka plan dağıtım sistemi ve güvenlik SDK ile de dikkat çekiyor. Bu teknoloji platformu, oyun stüdyolarının bütün temel ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunarak ciddi maliyet ve zamandan tasarruf etmelerine imkân sunuyor. Tüm bu araçları 28 Mart tarihinde unipoly.io isimli SaaS platformunda globalde açmaya hazırlanıyor.