Unipoly, Web3 ve Oyun Sektörüne Dair Proje ve Teknolojilerini 2024 Lansman Etkinliğinde Tanıttı!
Unipoly, Web3 ve Oyun Sektörüne Dair Proje ve Teknolojilerini 2024 Lansman Etkinliğinde Tanıttı!
Oyun endüstrisinde ses getirmeye hazırlanan Unipoly, 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirdiği özel etkinlik ile oyun ve web3 sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek yeni yapısı ve geliştirdiği teknolojileri misafirlerine sundu.
Gerçekleştirilen etkinlikte şirketin kurucu ortağı Emir Emad ve genel müdür Saltukhan Gülşen yaptığı sunumda geliştirilen yapay zekâ merkezli teknolojileri ve geliştirilen projelerin detaylarını paylaşarak, misafirlerin büyük beğenisini ve ilgisini topladı. Ayrıca 20 Milyon Dolar değerleme üzerinden Hollanda merkezli bir Venture Capital’dan alınan yatırım haberi ile gecenin sürpriz haberini paylaştılar.
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Unipoly Hem Geliştirdiği Servisler Hem Yayıncı Kimliği ile Web2 Oyunlarını Web3 Dünyasına Taşıyor!
Yapılan Ortaklık Anlaşmaları ile Başarısını Globale Taşıyor
UNP Token ve Uniploy Chain Oyun Dünyasının Dinamiklerini Yeniden Şekillendiriyor.
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